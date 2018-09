CONFINDUSTRIA - Il presidente Gianluca Pesarini ha partecipato alla presentazione dell'iniziativa che ha visto la condivisione dele strategie da intraprendere

L’importanza di discutere del rilancio del sistema economico di Umbria e Marche attraverso un evento unico è stato il tema centrale della conferenza di presentazione del Glocal Economic Forum ESG89 – Perugia 2018 dell’11,12 e 13 ottobre. All’iniziativa ha preso parte il presidente di Confindustria Macerata Gianluca Pesarini. L’incontro è stato presieduto dal Ceo di ESG89 Group, Giovanni Giorgetti, insieme a Paolo Bazzica, presidente della sezione territoriale di Foligno di Confindustria Umbria, Gianluca Pesarini, presidente Confindustria Macerata e Nando Mismetti, sindaco di Foligno e presidente della Provincia di Perugia.

«La comunità e le piccole e medie imprese – ha dichiarato Mismetti – non possono avanzare senza adeguati servizi. Nel programma del Glocal Economic Forum ESG89 – Perugia 2018 c’è l’intenzione di trovare elementi di omogeneità senza dover tenere conto dei confini regionali: l’evento fotografa il presente e il futuro di tutti noi».

D’accordo con il sindaco di Foligno il Presidente di Confindustria Macerata, Gianluca Pesarini: «Il Glocal Economic Forum ESG89 di ottobre ci deve far focalizzare sul rilancio del sistema economico e sociale. Oggi più che mai è necessario sviluppare la cultura nell’impresa. Se ci rinforziamo a vicenda, ci sarà sicuramente una crescita, ma per farci sentire dobbiamo avere una voce comune, essere coesi per finalizzare obiettivi comuni».

Lo stesso sentiment è stato espresso da Paolo Bazzica (Bazzica Group), presidente della sezione territoriale di Foligno di Confindustria Umbria. «L’iniziativa di ESG89 Group è non solo intelligente, ma riterrei anche opportuna. Il progetto è quello di unificarci, non solo negli interessi, ma soprattutto nei valori».

Programma completo Glocal Economic Forum ESG89