Fugge a un controllo
e aggredisce un poliziotto:
bancario finisce in manette
CIVITANOVA - Inseguimento notturno da via Indipendenza all'ingresso della superstrada. Fabrizio Pascucci, 56 anni, di Tolentino, ha colpito un agente della Stradale (prognosi 7 giorni), cercando di scappare a piedi e ha rifiutato l’alcol test. Oggi la direttissima in tribunale, l'uomo è stato sottoposto all'obbligo di firma
Fugge all’alt della polizia stradale con un Range Rover e aggredisce un agente: bancario finisce in manette. Fabrizio Pascucci, 56 anni, residente a Tolentino, deve rispondere di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è finito in manette intorno alle 2 di questa mattina dalla polizia stradale dopo aver aggredito un agente della Polstrada intervenuto per fermarlo.
L’episodio è avvenuto alle 2,10 in via Indipendenza, a Civitanova, quando, durante un servizio della Stradale di Macerata, gli agenti hanno intimato l’alt a un Range Rover modello Sport che inizialmente ha rallentato, per poi ripartire improvvisamente a forte velocità in direzione della Statale 16 Adriatica. Ne è nato un inseguimento durato alcuni minuti, conclusosi a poche centinaia di metri dall’ingresso della superstrada dove il conducente ha fermato il veicolo tentando poi di allontanarsi a piedi.
Raggiunto dai poliziotti, il 56enne ha cercato di divincolarsi per sottrarsi all’identificazione, colpendo con forza un poliziotto alla mano e al braccio destro, causandogli così un trauma alla spalla, al gomito e al polso destro (prognosi 7 giorni). Gli agenti lo hanno così bloccato, intanto il 56enne li avrebbe minacciati dicendo cose come: «Non sapete chi sono io, lasciatemi andare oppure non sapete di cosa sono capace» e avrebbe continuato dicendo «ve la faccio pagare, vi denuncio tutti».
L’uomo è stato portato al commissariato di Civitanova e sottoposto a fotosegnalamento con l’ausilio di una volante. Successivamente è stato portato al Pronto soccorso per gli accertamenti relativi a un possibile abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti, controlli che l’uomo ha rifiutato.
L’automobilista, già noto alle forze dell’ordine per guida in stato di ebbrezza, è stato arrestato.
Oggi il 56enne, difeso dall’avvocato Francesco Mantella, è comparso davanti al giudice Enrico Pannaggi del tribunale di Macerata per la direttissima. L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice ha convalidato l’arresto e, come chiesto dal pm Rocco Dragonetti, ha disposto l’obbligo di firma. La direttissima è rinviata al 19 febbraio.
(Ultimo aggiornamento alle 15,20)
obbligo di firma ahahahah che pacchia….
Scontro corrente bancario.
ma che brutta persona
Scusate, a volte mi chiedo chi siano il revisore oppure il redattore in questa testata on line.
Mi spiego meglio.
Ho notato che il vezzo di indicare la professione dei soggetti coinvolti viene spesso usata per dare un imprinting maggiormente sensazionalistico ad un episodio che di per sé avrebbe una rilevanza scarsa se non nulla.
Nel caso specifico, a prescindere dal deprecabile comportamento tenuto, non c’è dubbio che se fosse stato indicato un diverso lavoro del sanzionato l’attenzione dei lettori sarebbe stata notevolmente più bassa.
Chi avrebbe notato un articolo con un titolo che riporta “contadino fugge al controllo” oppure ” saldatore fugge al controllo” oppure ” addetto alla nettezza urbana fugge al controllo”( ovviamente senza nulla togliere a queste onorevolissime e grandemente necessarie occupazioni) ?
Per favore, un pò più di considerazione nei confronti del pubblico a cui vi rivolgete.
Grazie.
“Sub Lege Libertas”, Sotto la legge, la libertà (motto ufficiale della Polizia di Stato).
È vero, CM, a volte col vezzo di indicare la professione si rischia di far crollare i mercati.
Semplicemente ridicole, oltre che indecenti, certe farneticazione sulla non opportunità di citare la professione di un mascalzone. Segno di una distinzione inaccettabile di un reato a seconda della presunta “nobiltà,” sociale di un delinquente.
Cronache Maceratesi non date retta a questa gente!
Ovviamente, la mia del commento 6 era un’altra battuta.
Ho investito in pollici versi bancari.
il commento 6 vince su tutti…ovvio va capito!!
Io non giudico il fatto che il tizio evidentemente ubriaco ha cercato di non farsi beccare ma una settimana di prognosi per il poliziotto neanche se aveva preso le botte con una mazza da baseball
Clarissa Genga, la propaganda referendaria per il si è riuscita ad ingenerare in lei la voluta confusione. Che c’entra il quesito referendario con il fatto di cronaca specifico raccontato da CM ? O forse vuole convincerci che il magistrato di turno non abbia rispettato le regole? Come può stabilirlo lei? E Comunque non c’entra niente.
Appare chiaro dal commento piccato e velenoso come la mia considerazione abbia toccato in profondità un nervo fortemente scoperto.
Mi dispiace, sono cosciente che ognuno lotta quotidianamente con i propri ” mostri”.
Peccato che tanta veemenza non abbia fatto intendere, con una lettura più consapevole, il senso impersonale e generale del mio intervento.
Nessuno ha parlato di “caste” o “mestieri nobili”.
Si può essere “brutte persone”, usando una metafora, sia da Papa che da chierichetto, non è la professione che qualifica l’uomo.
Ma tant’é, questi siamo, la rabbia e, aggiungo, la mancata attenzione, possono obnubilare fortemente.
E qui preferirei chiuderla.
Grazie.
Speriamo che in banca, abbia ben altro comportamento !!
Pensavo che i pollici versi bancari rendessero di più, sono piuttosto deluso del mio investimento di cui al coomento 9.
…commento, non coomento la delusione m’ha fatto digitare male)
Mi sono dimenticato anche una parentesi aperta davanti a “la delusione” (devo essere davvero molto deluso).