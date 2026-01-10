Fugge all’alt della polizia stradale con un Range Rover e aggredisce un agente: bancario finisce in manette. Fabrizio Pascucci, 56 anni, residente a Tolentino, deve rispondere di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è finito in manette intorno alle 2 di questa mattina dalla polizia stradale dopo aver aggredito un agente della Polstrada intervenuto per fermarlo.

L’episodio è avvenuto alle 2,10 in via Indipendenza, a Civitanova, quando, durante un servizio della Stradale di Macerata, gli agenti hanno intimato l’alt a un Range Rover modello Sport che inizialmente ha rallentato, per poi ripartire improvvisamente a forte velocità in direzione della Statale 16 Adriatica. Ne è nato un inseguimento durato alcuni minuti, conclusosi a poche centinaia di metri dall’ingresso della superstrada dove il conducente ha fermato il veicolo tentando poi di allontanarsi a piedi.

Raggiunto dai poliziotti, il 56enne ha cercato di divincolarsi per sottrarsi all’identificazione, colpendo con forza un poliziotto alla mano e al braccio destro, causandogli così un trauma alla spalla, al gomito e al polso destro (prognosi 7 giorni). Gli agenti lo hanno così bloccato, intanto il 56enne li avrebbe minacciati dicendo cose come: «Non sapete chi sono io, lasciatemi andare oppure non sapete di cosa sono capace» e avrebbe continuato dicendo «ve la faccio pagare, vi denuncio tutti».

L’uomo è stato portato al commissariato di Civitanova e sottoposto a fotosegnalamento con l’ausilio di una volante. Successivamente è stato portato al Pronto soccorso per gli accertamenti relativi a un possibile abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti, controlli che l’uomo ha rifiutato.

L’automobilista, già noto alle forze dell’ordine per guida in stato di ebbrezza, è stato arrestato.

Oggi il 56enne, difeso dall’avvocato Francesco Mantella, è comparso davanti al giudice Enrico Pannaggi del tribunale di Macerata per la direttissima. L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice ha convalidato l’arresto e, come chiesto dal pm Rocco Dragonetti, ha disposto l’obbligo di firma. La direttissima è rinviata al 19 febbraio.

(Ultimo aggiornamento alle 15,20)