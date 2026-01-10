Apertura di mercato invernale col botto per la Banca Macerata Fisiomed, che si assicura, per la seconda parte di stagione, le prestazioni sportive di Graziano Maccarone, nuovo centrale biancorosso. Vibonese di nascita, classe 1996 per 200 centimetri di altezza, l’atleta è arrivato in città nella giornata di ieri ed è già pronto a scendere in campo con la maglia biancorossa nel match casalingo della prima di ritorno, che vedrà domani alle 19 i ragazzi di coach Giannini opposti alla Sviluppo Sud Catania.

Il giocatore, che ha scelto la maglia n. 88, torna nelle Marche dopo la sua prima esperienza nella stagione 2017/18, quando sposò la causa della Goldenplast Potenza Picena. Per il resto, molte esperienze nel Sud Italia per Maccarone, che vanta una lunga serie di stagioni giocate tra la Serie A3 (Lecce e Palmi), la A2 (Potenza Picena, Livorno, Lagonegro e Porto Viro) e un’esperienza in Superlega, arrivata in giovane età con la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Colpo della società, che si assicura uno dei centrali più affidabili del panorama: già a contatto con il dg Italo Vullo in una delle loro esperienze toscane, ecco le sue prime parole in biancorosso: «Sono molto contento di entrare a far parte di questa famiglia. Sicuramente le motivazioni personali non mancano e farò di tutto perché il mio arrivo possa essere un valido supporto alla squadra. Per me sarà un’esperienza totalmente nuova: non conosco nessuno personalmente, ma ho giocato contro alcuni ragazzi in passato. Sicuramente questo campionato è molto complicato perché tutte possono vincere con tutte, di conseguenza ogni partita deve avere una storia a sé stante. Ringrazio la società per questa possibilità e un saluto a tutti i tifosi, che siano l’uomo in più in casa».

Il girone di ritorno si apre quindi con forze fresche per i biancorossi, che all’andata passarono per 2-3 sul campo di Catania. Occasione sorpasso per Fall e compagni: gli etnei di coach Montagnani si trovano infatti in nona posizione, a +1 sui biancorossi e con il loro stesso storico in campionato, fatto di sei vittorie e sette sconfitte. Le due squadre arrivano al giro di boa con umori opposti: positivo quello di Macerata dopo il tie-break vinto con Cantù, più ombroso il mood dei siciliani dopo lo 0-3 incassato nell’ultimo match casalingo contro Taranto. La Sviluppo Sud fonda le proprie ambizioni su giocatori di grande esperienza che hanno l’ambizione di riportare i siciliani in zona playoff, migliorando una prima parte di stagione in chiaroscuro. L’opposto Kelvin Nwachukwu Arinze (40 punti siglati nell’ultima trasferta di Porto Viro) e i martelli Luka Basic e Leonel Marshall (definirlo con esperienze nelle categorie superiori sarebbe quanto mai riduttivo) sono solo alcuni dei nomi che dimostrano tutta la qualità e la pericolosità sportiva del sestetto ospite. In regia si vedrà l’alternanza Pinelli-Cottarelli; Balestra, Volpe e Gitto si giocheranno i due posti a centro rete, Carbone e Caletti, invece, i sicuri rappresentanti di ricezione e difesa.

«Il nostro girone d’andata è stato sicuramente positivo, date le emergenze e gli infortuni che abbiamo dovuto patire – dice l’assistente allenatore maceratese Dylan Leoni – la squadra ha saputo adattarsi anche con dei cambi ruolo, il girone sappiamo essere molto competitivo, con livello alto e risultati mai scontati. Abbiamo saputo lottare con tutti, ma speriamo nella seconda parte della stagione di fare sempre qualcosa in più: abbiamo capito i nostri punti di forza e debolezza e ci stiamo lavorando. Ora arriva Catania: all’andata fu un bel passo in avanti, però le prime partite sono sempre dei punti interrogativi. Speriamo di ripeterci, dovremo fare una grande prestazione».