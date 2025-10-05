Un centro commerciale vicino alla natura sorgerà a Castelraimondo. Ieri pomeriggio, in piazza Dante, è stato presentato il progetto “Cassero 2.0” ed è stato inaugurato il totem del centro commerciale.

Il progetto, con dieci imprese è tra i vincitori del bando della Regione dedicato alle attività commerciali del settore della somministrazione e dell’artigianato artistico. L’obiettivo è di aggregare le attività commerciali e artigianali vicini alla natura in modo da valorizzare i prodotti del territorio.

L’investimento complessivo ammesso è di oltre 214mila euro mentre il contributo è di quasi 150mila euro. Ieri il totem installato proprio nel cuore di Castelraimondo è stato inaugurato in un appuntamento baciato dal sole.

Presenti all’evento il vicesindaco di Castelraimondo Roberto Pupilli, il presidente di Confartigianato Macerata-Fermo-Ascoli Enzo Mengoni, il neo rieletto consigliere regionale Renzo Marinelli e la responsabile della divisione finanza agevolata per Confartigianato Emanuela Fiorani.

Il vicesindaco ha detto: «Ci tengo a complimentarmi con tutti i commercianti per aver aderito a questo progetto e alla Confartigianato, qui rappresentata dalla figura di Fiorani, per aver portato e gestito il bando della Regione dalla vincita all’inaugurazione». Sulla stessa lunghezza d’onda il consigliere regionale Renzo Marinelli: «Queste misure della Regione sono fondamentali per far sì che possano essere sviluppate nuove idee, mettendo in condizioni piccoli borghi e piccole attività, cosicché siano sempre più a misura di turista». Il presidente di Confartigianato Enzo Mengoni ha aggiunto: «Mi complimento con Emanuela Fiorani, con l’amministrazione comunale e con tutti i commercianti di Castelraimondo che hanno aderito, per aver creduto in questo progetto, tra l’altro il primo dei sette, ad essere inaugurato». La responsabile per Confartigianato Emanuela Fiorani ha illustrato il percorso del bando: «È stato fatto un grande lavoro, come Confartigianato siamo sul territorio e disponibili a nuove opportunità in grado di far crescere queste belle realtà dell’entroterra». È intervenuto inoltre Endri Azizi, uno dei commercianti che ha contribuito nello sviluppare la piattaforma interattiva collegandola ai siti istituzionali e alle pagine social delle varie attività.