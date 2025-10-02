Frontignano, è arrivato l’inverno:
ecco la prima nevicata (Foto)
USSITA - Stamattina i fiocchi hanno creato un sottile strato bianco sulla parte alta della stazione delle Saliere. Ma non si fermano i lavori per la nuova funivia
Prima imbiancata della stagione invernale sui Sibillini. Il calo delle temperature degli ultimi giorni ha portato pioggia su gran parte della provincia, ma in quota ecco che ha fatto capolino la neve. A Frontignano le precipitazioni sono iniziate stamattina e hanno formato un sottile strato bianco sulla stazione di arrivo dell’impianto di risalita delle Saliere e sulle montagne circostanti. Solo qualche fiocco invece in paese.
Nonostante le precipitazioni, comunque, proseguono senza particolari intoppi i lavori di realizzazione della nuova cabinovia e si sta procedendo con il montaggio dei pali di linea: il cronoprogramma vuole il termine dei lavori entro il 2026.
stando ai fatti dello spostamento dello 0°C termico si sposta in conituanzione da ormai da tanti migliaglia di anni 🙂
non tutti gli anni sono sempre uguali 🙂
spero che questa volta che sia una ottima invernata!!!!! 🙂
I primi fiocchi di neve in ottobre a Frontignano, in effetti non è una notizia ma la cosa interessante è il fatto che nell’articolo viene scritto che la cabinovia verrà ultimata entro il 2026. Ricordo benissimo che all’inaugurazione del cantiere, in presenza anche dei politici della Regione si promise che l’impianto sarebbe stato operativo per Natale 2025…ah già che stupido era prima delle elezioni regionali ora si torna con i piedi per terra.
La cosa veramente anormale è che si buttino al vento soldi per distruzioni ambientali finalizzate a costruire inutili impianti.