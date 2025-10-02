Prima imbiancata della stagione invernale sui Sibillini. Il calo delle temperature degli ultimi giorni ha portato pioggia su gran parte della provincia, ma in quota ecco che ha fatto capolino la neve. A Frontignano le precipitazioni sono iniziate stamattina e hanno formato un sottile strato bianco sulla stazione di arrivo dell’impianto di risalita delle Saliere e sulle montagne circostanti. Solo qualche fiocco invece in paese.

Nonostante le precipitazioni, comunque, proseguono senza particolari intoppi i lavori di realizzazione della nuova cabinovia e si sta procedendo con il montaggio dei pali di linea: il cronoprogramma vuole il termine dei lavori entro il 2026.