Salta lo spettacolo di Ornella Muti

Salta (almeno per il momento) l’ultimo appuntamento della stagione teatrale di Montelupone. Ornella Muti sarà infatti impossibilitata ad effettuare lo spettacolo “Racconti di cinema”, previsto per domani sera, per motivi di salute.

«La nuova data dello spettacolo sarà comunicata quanto prima – fa sapere il Comune – la decisione è stata presa con grande rammarico, ma ritenuta necessaria per garantire il pieno recupero dell’artista». I biglietti già acquistati, fa sapere inoltre l’ente, rimarranno validi per la nuova data. Per chi non potesse partecipare alla data riprogrammata, sarà attivata una procedura di rimborso. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il centralino comunale allo 0733 224911.