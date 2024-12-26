Maltempo a Civitanova,
oltre 40 interventi
dei volontari di Protezione civile

SOCCORSO - Sono stati impegnati da domenica e hanno collaborato con i vigili del fuoco e il Comune tra taglio di alberi e controlli del territorio. Anche a Natale una squadra è stata impegnata per garantire la sicurezza

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Un volontario al lavoro a Civitanova

A Civitanova oltre quaranta interventi della Protezione civile che ha collaborato con i vigili del fuoco e il Comune per far fronte ai danni del maltempo. Anche ieri la Protezione civile di Civitanova è stata presente per garantire assistenza e sicurezza. Il maltempo ha colpito la città con forti raffiche di vento che hanno causato la caduta di diverse piante.

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La Protezione civile ha operato per affrontare le emergenze e tra il 22 e il 24 dicembre sono state più di quaranta le operazioni che hanno visto coinvolti i volontari. E non si sono fermati nemmeno a Natale con una squadra che è intervenuta per garantire la sicurezza e l’assistenza alla cittadinanza.

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In questi giorni, numerosi sono stati i volontari che hanno lavorato senza interruzioni, tra cui il coordinatore che ha supervisionato ogni equipaggio, assicurandosi che ogni intervento fosse gestito con efficienza e tempestività. Le operazioni hanno incluso il taglio di alberi caduti lungo le strade, che impedivano la viabilità, e controlli del territorio per monitorare eventuali altre criticità.

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