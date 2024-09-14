Monopattino col sellino,
multa di 5.900 euro
CIVITANOVA - La polizia locale ha fermato un giovane al Lido Cluana. Con il sellino il mezzo è equiparato ad un ciclomotore, ma l'uomo era senza patente, immatricolazione e assicurazione
In giro col monopattino col sellino, 5.900 euro di multa. Salato il conto per un giovane straniero, residente ad Ancona che è stato fermato dalla polizia locale di Civitanova al Lido Cluana. Il ragazzo stava girando col suo monopattino sul quale però era presente un sellino.
Il controllo è stato effettuato nel primo pomeriggio di oggi dalla polizia locale di Civitanova nello spazio dei giardini del lido Cluana. La presenza del sellino di fatto equipara i monopattini a scooter se il sellino è superiore a 54 centimetri e di conseguenza il conducente e il veicolo debbono avere gli stessi requisiti dei ciclomotori.
In questo caso però mancava tutto: il conducente non aveva la patente, per cui è stata applicata la sanzione di 5.100 euro e il veicolo era sprovvisto di immatricolazione e assicurazione da cui la sanzione di ulteriori 100 euro più 866 euro. Un conto finale salatissimo, ben oltre il valore commerciale stesso del monopattino. Un provvedimento che appare severo, ma che diventa necessario per scongiurare incidenti e per la sicurezza stradale.
(l. b.)
Si e quando li paga? Aspetta e spera….
se fai venire tutti questi stranieri e non imponi qualche mese di scuola di lingua, educazione civica, le basi per vivere da buon cittadino in questo paese, che vuoi pretendere? Scommetto che il ragazzo fermato non sapesse neanche dell’esistenza di un codice della strada. Peró gli fai 5800 euro di multa. Siamo sicuri che il cattivo è la persona fermata?
Fantasia senza limiti
Sempre peggio questi che hanno i monopattini, stanno facendo il peggio del peggio, bisognerebbe creare in ITALIA una legge come e’ successo sia a PARIGI sia a MADRID l’uso indiscriminato di questi monopattini xche’ stanno diventando pericolosi.
forse se gli facevano 5.90€ c’era qualche speranza
Mi auguro proprio che non possa pagarla e che non abbia un lavoro dove la multa gliela detrarrebbero un 20% alla volta. Che l’euro non valga più un c…o sono d’accordo ma si leggono certe multe con certe cifre in partenza impossibili da pagare. Si fa prima a chiudere, cambiare nome e a ricominciare.
alla bersagliera come sul film “Fantozzi contro tutti” ma mi sa che alla bersagliera ce lo prendiamo NOI ITALIANI. . .
per tutti gli altri utenti col monopattino senza sella sopra i marciapiedi chiudiamo entrambi gli occhi?
Gli stessi occhi che stanno chiusi per gli automobilisti che superano i limiti di velocità, che guidano guardando il cellulare o ubriachi , che parcheggiano sui marciapiedi e via di seguito . non sono i monopattini a rendere insicure le nostre città .
Indipendentemente dai problemi causati dai monopattinatori, posso dire che trovo questa cosa oltretutto ridicola? Noo? Allora lo dico lo stesso.
Va a pensa, che mettendo un sellino, vai sul reato !! Voleva sta comodo.