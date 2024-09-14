In giro col monopattino col sellino, 5.900 euro di multa. Salato il conto per un giovane straniero, residente ad Ancona che è stato fermato dalla polizia locale di Civitanova al Lido Cluana. Il ragazzo stava girando col suo monopattino sul quale però era presente un sellino.

Il controllo è stato effettuato nel primo pomeriggio di oggi dalla polizia locale di Civitanova nello spazio dei giardini del lido Cluana. La presenza del sellino di fatto equipara i monopattini a scooter se il sellino è superiore a 54 centimetri e di conseguenza il conducente e il veicolo debbono avere gli stessi requisiti dei ciclomotori.

In questo caso però mancava tutto: il conducente non aveva la patente, per cui è stata applicata la sanzione di 5.100 euro e il veicolo era sprovvisto di immatricolazione e assicurazione da cui la sanzione di ulteriori 100 euro più 866 euro. Un conto finale salatissimo, ben oltre il valore commerciale stesso del monopattino. Un provvedimento che appare severo, ma che diventa necessario per scongiurare incidenti e per la sicurezza stradale.

(l. b.)