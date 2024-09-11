Anche quest’anno le pareti di Via Ozeri a Tolentino torneranno a colorarsi grazie alla “Tolentino Arte”, la mostra di quadri realizzati dagli allievi dell’Associazione “Laboratorio dell’arte”. Le opere di chi frequenta la Scuola di Pittura e Arte diretta dal professor Roberto Di Dionisio, abbelliranno la storica via del centro tolentinate nell’esposizione giunta alla 33esima edizione.

«La forza di questo evento, che è ormai entrato a far parte della tradizione di Tolentino, è che l’avvicinamento all’arte avviene all’aperto, nelle strade, in modo da coinvolgere la gente che probabilmente non sarebbe entrata in luoghi chiusi. Un approccio diretto che negli anni ha consentito a sempre più persone di avvicinarsi all’arte e alla frequentazione di corsi e laboratori».

Ne è la riprova che quest’anno sono quasi 50 gli espositori e la maggioranza sono bambini dai 7 ai 14 anni. I quadri sono il frutto delle tecniche apprese frequentando i corsi della scuola itinerante di pittura che Di Dionisio propone in diversi comuni: Tolentino, Macerata, Ripe San Ginesio.

Una scuola aperta a tutti, nata per avvicinare, conoscere, toccare il mondo dell’arte. Maestro d’arte, fondatore ed insegnante dei corsi nelle sue scuole itineranti, Di Dionisio ricorda che le iscrizioni alla scuola di pittura sono già aperte ed è possibile telefonare al numero 3287665051.

Il laboratorio a Tolentino si trova in Via Rutiloni 10. La Tolentino Arte sarà aperta sabato 14 settembre dalle 18 alle 24, domenica 15 settembre dalle 10 alle ore 24. Domenica mattina alle 11 è prevista l’inaugurazione e la consegna dei diplomi da parte del Sindaco Mauro Sclavi.