di Laura Boccanera

Esce di casa e si ritrova una svastica disegnata sul portone. Ha destato allarme e preoccupazione in una donna di 49 anni di Civitanova quanto accaduto questa mattina. La donna F. R. attorno alle 8 del mattino è uscita di casa per appoggiare il sacchetto della differenziata e sul portone che dà sulla strada ha trovato disegnata con un pennello con la vernice rossa una svastica.

Un simbolo che la donna ha letto come una minaccia e per questo ha allertato la polizia. Gli agenti del commissariato di Civitanova si sono recati sul posto, una palazzina con ingresso indipendente del centro città, e assieme ai colleghi della Scientifica hanno analizzato il disegno. Nella palazzina non ci sono telecamere di videosorveglianza e le indagini sono in corso per risalire all’autore o agli autori del gesto. Non è escluso che il gesto abbia una matrice razzista.

«E’ la prima volta che le succede una cosa simile, e non ricordo episodi simili a Civitanova – racconta una sua amica – la mia amica ha una vita molto tranquilla, non riesce a motivare un gesto simile, pensiamo più ad un atto vandalico che ad un dispetto mirato dal momento che non ha situazioni spiacevoli in sospeso con nessuno».