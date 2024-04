«Dopo 5 anni in cui non ci sono state né idee né proposte, l’opposizione oggi si sveglia per la campagna elettorale e inventa polemiche che non esistono per riscaldare il proprio elettorato». Inizia così la replica del sindaco Franco Capponi, pronto per la ricandidatura anche se ancora non ufficializzata, ai consiglieri comunali di opposizione di Prima Treia, Vittorio Sampaolo, Andrea Mozzoni e Gianluca Gagliardini che avevano denunciato un nuovo blocco dei cantieri nella frazione di Chiesanuova.

«E’ vero che a Chiesanuova si stanno svolgendo e si sono svolti molti lavori pubblici (abbiamo asfaltato tutte le strade della frazione, realizzato del nuovo impianto sportivo, sistemato il parcheggio e la piazza, realizzato la strade di Camporota, messa in sicurezza sismica della mensa scolastica a cui seguirà la palestra e la scuola primaria-infanzia e molto altro ancora) ma nessun “disagio parcheggi” si è verificato in quanto la frazione dispone di spazi doppi rispetto alle necessità e il nostro servizio di vigilanza urbana ha sempre informato e previsto situazioni alternative a quelle occupate dai lavori. Capisco le difficoltà del capogruppo di opposizione Mozzoni in odor di candidatura a sindaco, perché abitando da qualche anno a Piediripa di Macerata, non ha avuto modo di constatare di persona tutto ciò che è stato previsto con le relative indicazioni per garantire la sicurezza (soprattutto dei bambini) e illustrare soluzioni alternative prima di scrivere inesattezze sulla stampa aizzando i “suoi”».

«In questo momento a Chiesanuova sono in corso due importanti cantieri di lavori pubblici – spiega Capponi – Il primo prevede la sistemazione delle giunture delle gettate del prodotto Biostrass, richiesto dalla DL all’impresa esecutrice. Tale prodotto speciale l’abbiamo dovuto utilizzare per rispondere alle prescrizioni del finanziamento Pnrr di oltre 1.200.000 euro, ottenuti a fondo perduto per la riqualificazione degli impianti sportivi, della piazza, dei marciapiedi e dei parcheggi della frazione di Chiesanuova in quanto per l’utilizzo di questi fondi vi è l’obbligo di “Realizzazione di superfici permeabili” per rispettare il principio del Dnsh del Pnrr prima di poter procedere alla colorazione degli stalli e delle vie di circolazione del parcheggio con vernice trasparente. La chiusura di questo spazio è strettamente necessaria all’asciugatura delle fughe realizzate e delle operazioni di coloratura degli spazi. Il secondo lavoro interessa la messa in sicurezza sismica della palestra di Chiesanuova in quanto la stessa viene utilizzata anche dai ragazzi che frequentano le scuole dell’Infanzia e primaria della frazione e vi è l’obbligo per questo di una resistenza sismica del cento per cento. Oltre che riaffermare la necessità di mantenere a Chiesanuova le scuole primaria ed infanzia (che Mozzoni e l’opposizione prevedevano invece di chiudere) le dobbiamo però mantenere in modo sicuro e antisismico. Anche questo lavoro ha bisogno di spazi per la predisposizione del cantiere e per questo abbiamo previsto l’occupazione del parcheggio antistante. Il parcheggio, in particolare, viene chiuso al mattino per garantire la manovra degli autobus scolastici per la discesa e salita in sicurezza degli alunni mentre riapre nel pomeriggio. L’Amministrazione comunale ha distribuito a tutti i ragazzi, e quindi alle famiglie che frequentano il plesso, antecedentemente l’inizio dei lavori, dei volantini nei quali era indicata la possibilità di utilizzare vie d’accesso e parcheggi limitrofi alla scuola e ampiamente esistenti».

«Da venerdì scorso, inizio dei lavori, il Comune ha assicurato la presenza costante di vigili urbani che hanno provveduto a dare informazioni e suggerimenti su dove poter alternativamente parcheggiare o sostare per lasciare i ragazzi e bambini – continua il sindaco – Contemporaneamente i volantini sono stati distribuiti in Chiesa, a tutte le attività commerciali della frazione e nell’avviso alla cittadinanza (che viene riportato in allegato) ci sono le indicazioni di tutti i parcheggi a disposizione tra cui è stato aperto lo spazio a fianco alla chiesa di San Vito (in concessione al Comune) ed aperto anche un grande parcheggio, in sicurezza, presso l’area dell’ex Meriggi. Gli spazi suggeriti in questo volantino situati in via Beniamino Gigli, via IV novembre, parcheggio a lato della Chiesa e l’ex Meriggi possono ospitare oltre 200 auto che non sono rinvenibili in tutta la frazione. In particolare il parcheggio ex Meriggi domenica è stato utilizzato per il 10 per cento delle sua capacità mentre un controllo di stamattina alle 8 e alle 10, quasi lo totalità dei 200 posti auto risultano vuoti. Il Comune ha provveduto inoltre a segnalare gli spazi sostitutivi da utilizzare nelle immediate vicinanze delle scuole con apposita segnaletica. L’ordinanza che chiede Mozzoni non è stata pubblicata in quanto è l’ordinanza del cantiere che ha individuato anche gli stalli di parcheggio alternativi per cui non vi è obbligo di pubblicazione in quanto contiene dati sensibili alla privacy».