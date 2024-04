«Ancora disagi a Chiesanuova di Treia sul fronte parcheggi». I consiglieri comunali di Prima Treia, Vittorio Sampaolo, Andrea Mozzoni (in odore di candidatura a sindaco) e Gianluca Gagliardini denunciano il nuovo blocco dei cantieri in centro, con gravi ripercussioni sulla quotidianità delle famiglie e l’attività degli esercizi commerciali.

«Dopo i lavori iniziati, interrotti e ora ripresi nell’area destinata alla sosta in via dei Caduti che, mese dopo mese, con il loro ritardo, mai veramente chiarito dall’amministrazione comunale, hanno messo in difficoltà residenti e non solo – commenta il gruppo d’opposizione – ora, dopo le festività pasquali è invece la volta del divieto di sosta nel parcheggio di servizio alla palestra e alla scuola primaria». Le difficoltà dunque si moltiplicano per i residenti e per chi vuole raggiungere le attività della frazione. «A mancare come sempre è la comunicazione con scelte calate dall’alto, tant’è che le spiegazioni fornite sono anche stavolta vaghe e contraddittorie – aggiungono Sampaolo, Mozzoni e Gagliardini – sono tante le proteste registrate in questi giorni alle quali vanno garantire risposte certe e soluzioni adeguate rispetto ai lavori in corso o in procinto di iniziare, pur nell’impossibilità di parcheggio ormai a una settimana dal divieto».

In attesa di leggere la relativa ordinanza non ancora pubblicata, un avviso indica come soluzione alternativa l’area dell’immobile ex Meriggi, un altro cantiere: «Al netto di verifiche sulla sicurezza effettiva di tale scelta per auto e persone, questa appare una toppa non risolutrice – conclude l’opposizione – mentre in via don Luigi Sturzo non è chiaro se il divieto deciso dal Comune abbia davvero come causa il voler garantire la manovra degli autobus scolastici o la concomitanza con il prossimo inizio di un ulteriore cantiere alla vicina palestra. Per la sicurezza di chi si reca a Chiesanuova, oltre che per fornire un adeguato servizio a residenti e non, l’amministrazione faccia presto chiarezza sui tempi dei lavori e spieghi le evidenti difficoltà in corso, evitando di penalizzare ulteriormente famiglie e negozi».