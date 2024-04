Omaggio al compositore Ennio Morricone allo Sferisterio. Una notte, quella del primo agosto, che il Macerata opera festival dedicherà al compositore premio Oscar. Si tratta di una produzione della Fondazione nazionale della danza Aterballetto a cui prenderà parte il coreografo Marcos Moreau, e che debutterà in prima nazionale outdoor proprio allo Sferisterio. L’evento è stato presentato oggi a Roma.

«Notte Morricone è il risultato di un importante accordo triennale (2024-26) tra il Centro coreografico nazionale/Aterballetto e Associazione Arena Sferisterio dice il direttore artistico Paolo Gavazzeni -. Da cultore di danza contemporanea, ritengo sia indispensabile presentare a una platea unica come quella del Macerata Opera Festival una nuova creazione, tanto più perché l’identità artistica del festival – che guido come direttore artistico insieme al sovrintendente Flavio Cavalli – tende a valorizzare sempre più le collaborazioni con altre istituzioni italiane. Avremo quindi a Macerata la prima assoluta di un lavoro di Marcos Morau, coreografo e regista da me molto stimato che – elemento di particolare valore – potremo osservare da vicino proprio durante la creazione del suo progetto. Per tutto lo staff del Festival sarà un’occasione creativa notevole, emozionante, e un investimento lungimirante in vista del sempre maggior coinvolgimento di pubblico che ci auguriamo di portare verso la danza». Alla presentazione sono intervenuti Gigi Cristoforetti (direttore Ccn/Aterballetto), Azio Sezzi (presidente Ccn/Aterballetto), Marcos Morau (coreografo), Marco Morricone, Luca De Fusco (direttore Fondazione Teatro di Roma).