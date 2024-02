Accordo che mette insieme arte e opera lirica siglato da assessorato alla Cultura del comune di Macerata, Sistema museo e l’Associazione Arena Sferisterio. Lo spunto è il soggetto dell’opera per bambini “Turandot. Enigmi al museo” che sarà in scena allo Sferisterio dal 4 al 7 giugno, nell’ambito del Macerata opera family. Dall’ambientazione di questa versione per i più piccoli dell’ultimo capolavoro pucciniano, nasce questa nuova intesa, che rinnova e rafforza azioni sperimentali delle precedenti due estati. L’obiettivo è, tra l’altro, favorire l’accesso al circuito museale cittadino di chi partecipa al Macerata opera family.

«Un percorso virtuoso e in piena coerenza con il lavoro che da anni stiamo facendo per far fruire sempre più e sempre meglio il nostro patrimonio culturale da tutti e soprattutto alle nuove generazioni – ha commentato l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta – con “Turandot. Enigmi al museo”, come nuova opera dedicata ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado, è stato per noi spontaneo trovare una forma per invitare alla visita del luogo che più rappresenta la nostra rete museale, Palazzo Buonaccorsi e, di conseguenza, illustrare e raccontare le tante storie che custodisce. Un modo per far avvicinare i tanti che parteciperanno da tutta la regione alla meraviglia dello spettacolo allo Sferisterio a scoprire anche i tesori della nostra rete museale».

L’accordo prevede che, da maggio ad agosto, chi è in possesso di un biglietto per gli spettacoli del Macerata opera family, potrà acquistare un biglietto ridotto per le sedi del circuito museale (Musei civici di Palazzo Buonaccorsi, Arena Sferisterio, Torre civica) o sottoscrivere la card Mc Cult al prezzo ridotto di 15 euro (la card permette l’accesso gratuito e illimitato per un anno al circuito museale).

Il biglietto per coloro che hanno fino a 13 anni è sempre gratuito. Facilitazioni anche per tutti coloro che sono (o saranno) in possesso di un biglietto per gli spettacoli del Macerata opera festival 2024 (19 luglio – 11 agosto): nei mesi di luglio e agosto potranno infatti accedere con un biglietto ridotto alle sedi del circuito museale (Musei civici di Palazzo Buonaccorsi, Arena Sferisterio, Torre civica).

Numerose anche le attività collaterali alle quali potranno partecipare i possessori di biglietti sia del Macerata opera family che del Macerata opera festival.

L’1 giugno e il 6 giugno, alle 17, in occasione di “Turandot. Enigmi al museo” sono ad esempio previste due attività per bambini (6-10 anni) e famiglie ai Musei civici di Palazzo Buonaccorsi dal titolo “Art detective cercasi”: attraverso indovinelli, quiz e una vera e propria caccia all’indizio tra le opere del museo e le sue antiche stanze, i partecipanti si metteranno in gioco come il giovane Calaf. Il costo dell’attività per ogni bambino partecipante è di 5 euro. Quindi lunedì 8, giovedì 11 e mercoledì 24 luglio, in occasione di “Tutti all’opera” allo Sferisterio (la prova d’assieme aperta al pubblico e guidata da Paolo Gavazzeni alle 18), con il biglietto di ingresso al percorso museale con la formula ridotta per i possessori di biglietto, alle 17 si potrà seguire anche la visita guidata gratuita dell’Arena. Stessa possibilità venerdì 19 e sabato 20 luglio, in occasione dei debutti di “Turandot” e “Norma”, quando la visita guidata dell’Arena Sferisterio è prevista alle 11.