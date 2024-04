Primi week end di sole e tanta gente in spiaggia nel fine settimana, ma i resti delle mareggiate sono ancora sull’arenile.

Le onde e il mare grosso delle settimane scorse ha lasciato a riva molto spiaggiato, tronchi, sterpi, materiale legnoso e anche alcuni rifiuti trasportati a riva e magari arrivati al mare attraverso il fiume, come pneumatici, materiale plastico, buste. Tutti i rifiuti sono stati ammucchiati e lasciati però sull’arenile, in bella vista.

Diverse le segnalazioni pervenute in redazione da passanti e pendolari che ieri a Civitanova non hanno potuto non notare il banco di spiaggiato ai lati del molo nord, all’ingresso del porto. Non un bel biglietto da visita per la stagione che sta arrivando. I cittadini chiedono di togliere i mucchi di rifiuti dall’arenile quanto prima, come sempre fatto alle porte della bella stagione.

(foto De Marco)