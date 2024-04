Lavori, chiude per una notte lo svincolo dell’A14 a Civitanova. E’ quanto fa sapere Autostrade. «Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di giovedì 11 alle 6 di venerdì 12 aprile – spiega la società – sarà chiusa la stazione di Civitanova Marche, in entrata in entrambe le direzioni, Ancona/Bologna e Pescara/Bari. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Porto Sant’Elpidio o di Loreto».