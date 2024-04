Da aprile a giugno il centro per la famiglia di Civitanova propone un fitto calendario di iniziative per genitori e bimbi da zero a 11 anni. Si inizia con due incontri dedicati ai neogenitori di figli età compresa tra 4 e 12 mesi all’interno dello spazio “Dall’attesa al primo anno di vita”, rispettivamente dal titolo “Incontriamo la lettura” e “Incontriamo la musica”.

Genitori e figli saranno accompagnati in questo viaggio da due professionisti esperti Cinzia Canale e Samuele Dutto, in due date: mercoledì 10 e mercoledì 17 aprile alle 17 presso la sede di Civitanova Alta.

«Siamo pronti a ripartire con tantissime attività pensate per differenti utenze, fasce d’età e offerte aggregative e formative – ha spiegato l’assessore al welfare Barbara Capponi – la progettualità di un centro per le famiglie comunale, voluta da questo assessorato qualche anno fa, si sta dimostrando sempre di più una risorsa preziosa per l’intera comunità, che ringrazio personalmente per l’adesione importante non solo da un punto di vista numerico ma anche per la forte rispondenza alla nostra proposta di alleanza educativa. Insieme alle famiglie, ai bambini e ragazzi, costruiamo insieme quella comunità educata ed educante di cui tutti abbiamo tanto bisogno».

Dall’8 maggio al 29 maggio, tutti i mercoledì dalle 17 alle 18.30 si aprirà uno spazio sensoriale dedicato a genitori e figli di età compresa tra 2 e 6 anni con la guida di due professionisti esperti, Samuele Dutto e Francesca Pasquaretta, dedicati all’arte e alla musica. Dal 24 aprile sarà possibile prenotarsi.

Domenica 21 aprile, dalle 9 alle 13 si riproporrà il corso di disostruzione delle vie aeree e pillole di pediatria con la partecipazione degli operatori dell’associazione Soccorriamo. I posti saranno limitati e sarà possibile iscriversi dal giorno 8 aprile. Dal 22 aprile al 10 giugno partirà un Laboratorio di educazione emotiva per bambini 6-11 anni, sei incontri condotti dalla psicologa e dell’educatrice del centro per la famiglia tutti i lunedì pomeriggio dalle 17 alle 18.30.

Il programma nel dettaglio verrà pubblicato sulla pagina Facebook dal 10 aprile. In programma ci sono sempre le domeniche al centro per la famiglia, la prossima sarà il 14 aprile e le feste dedicate, tante sorprese per la Festa della Mamma e la Festa della Famiglia che si svolgeranno nel mese di maggio. Sarà possibile iscriversi inviando una mail a: centro.famiglia@paoloricci.org indicando il nome dell’attività a cui si è interessati, nome-cognome-età dei partecipanti. Per richiedere informazioni è possibile contattare 0733 78361