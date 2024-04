Nuova casa di riposo e mitigazione dei dissesti del cimitero sono stati inseriti ieri nel programma triennale dei lavori pubblici del Comune di Montefano. Si è svolta infatti la seduta del Consiglio che prevedeva tra i punti all’ordine del giorno la modifica con 3milioni e 400mila per la casa di riposo e 3 milioni per il cimitero.

«Entrambe le opere – fa sapere la sindaca Angela Barbieri – sono state finanziate a fondo perduto con le risorse della ricostruzione post-sisma 2016 mediante l’Ordinanza commissariale n.137/2023 adottata dal commissario Guido Castelli, che ringrazio pubblicamente. La minoranza consiliare di Montefano Domani inspiegabilmente ha votato contro l’inserimento delle due opere nel Programma Triennale. Primo passo fondamentale per la realizzazione delle opere.

Non si comprende come una forza politica che si candida ad amministrare il nostro Comune possa votare contro alla realizzazione di due opere fondamentali per il futuro di Montefano, per le quali l’Amministrazione ha ottenuto i finanziamenti collaborando con la Regione Marche e la Struttura Commissariale, contrariamente a quanto fatto da chi nel 2016 amministrava ed oggi siede nei banchi della minoranza. Cosa hanno voluto dimostrare? Qual è il significato politico di questo voto contrario della minoranza?»

Secondo Barbieri, i consiglieri di opposizione non hanno motivato la loro posizione: «A parte le volgarità ed i toni scurrili utilizzati dal Consigliere Mezzalani, e qualche richiesta di chiarimenti sul progetto della nuova casa di riposo che ancora dev’essere elaborato, non ci sono state spiegazioni sulla scelta di votare contro alla realizzazione di due opere che, oltre ad essere strategiche, rappresentano anche il finanziamento più grande mai raggiunto nella storia del Comune di Montefano.

Probabilmente dopo tanti anni in amministrazione la minoranza non ha ancora capito quali siano le procedure da seguire per la realizzazione di un’opera pubblica, e quindi proviamo ad aiutarli con un “ripassone”: programmazione, appalto per la progettazione, progettazione dell’opera, approvazione del progetto, appalto per i lavori, esecuzione e collaudo. In ogni caso l’Amministrazione che rappresento, approvata la programmazione, se avrà il sostegno dei cittadini alle prossime elezioni proseguirà convintamente nell’iter per la realizzazione delle due opere con lo scopo di assicurare ai montefanesi adeguati livelli di qualità dei servizi offerti».