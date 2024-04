Un viaggio in bici, da Civitanova a Istanbul, per far conoscere la loro pizza in tutto il mondo. Kyrylo Morresi e Lorenzo Belluccini, due ragazzi civitanovesi, amici e soci della pizzeria Scacco matto in via Carena, partiranno domenica 7 aprile, alle 10 proprio dalla pizzeria.

In circa 25 giorni arriveranno ad Istanbul. Prima tappa Rimini, poi Slovenia, Croazia, Serbia, Bulgaria e Turchia. Un viaggio che sarà uno scambio culinario e che unisce la passione per i lievitati a quella per la bici. Non è la prima volta infatti che Kyrylo si cimenta in imprese sulle due ruote: già nel 2019 aveva intrapreso un viaggio in bici fino a Capo nord.

«Non abbiamo un itinerario ben preciso – hanno spiegato – ma ogni tappa sarà occasione per cucinare la nostra pizza alle persone che incontreremo, abbinandola alle specialità dei posti». Uno scambio culinario reciproco che «darà vita ad una mappa fotografica con le foto di tutte le persone che nei vari paesi mangeranno la nostra pizza». Pizza che verrà trasportata sottovuoto. Ad augurare buon viaggio ai due ambasciatori è stato il sindaco Fabrizio Ciarapica. «Un’idea originale – ha commentato – e un momento di orgoglio per la nostra città. Questi ragazzi porteranno il nome di Civitanova ed una nostra specialità culinaria in giro per il mondo. Auguro ad entrambi buon viaggio».

Durante la traversata che terminerà tra il 25 e il 28 aprile i due ciclisti pizzaiolo sosteranno in ostelli, hotel, campeggi, ma in caso di necessità anche in tenda. Il ritorno invece sarà più comodo, via aereo o nave. Tutto verrà condiviso sulla pagina Instagram “caponord_in_bicicletta”, realizzata in occasione del viaggio in Norvegia.