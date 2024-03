Ha preso forma la Grand Roue 34 ai giardini Diaz. Dopo che ieri il montaggio sul lato sinistro del piazzale aveva visto l’allestimento del basamento, da oggi la ruota panoramica si staglia in tutta la sua imponenza sullo skyline del centro storico, troneggiando dall’alto dei suoi 34 metri.

I tanti curiosi che stanno seguendo i lavori, però, dovranno attendere ancora per qualche ora prima di poter salire sopra a quella che è una delle quattro ruote più grandi d’Italia: l’inaugurazione, infatti, è fissata per domani pomeriggio alle 16 e da lì in poi sarà operativa tutti i giorni fino al 18 maggio dalle 10 alle 24 nei giorni festivi e prefestivi e dalle 14 alle 24 in quelli feriali. La ruota ha a disposizione 24 cabine e può ospitare fino ad un massimo di 144 persone.

Intanto però stamattina si sono creati disagi nell’area dei giardini Diaz proprio a causa dei lavori in corso: diversi ragazzi, lamenta il consigliere comunale David Miliozzi, sono arrivati tardi a scuola a causa dei problemi di traffico che si sono ingenerati nella zona. «Non è possibile che l’installazione di una ruota panoramica crei la situazione che si è creata stamattina – denuncia Miliozzi – evidentemente non si è considerato il problema dei bus: l’istruzione è una priorità, viene prima della ruota panoramica».

(foto di Fabio Falcioni)