Mega ruota panoramica ai Giardini Diaz, tutto pronto per il taglio del nastro. La Grand Roue 34, alta 34 metri e con 24 cabine, verrà inaugurata sabato alle 16, così il Comando della polizia locale di Macerata ha emesso un’ordinanza che modifica la viabilità ai Giardini Diaz. Il provvedimento è valido dalle 9 di domani alle 20 del 21 maggio, quando finiranno cioè le operazioni di smontaggio. Prevede: divieto di sosta con rimozione sugli spazi riservati agli autobus turistici e alle forze dell’ordine; divieto transito sulla corsia di marcia riservata ai bus per occupazione della sede stradale; nei giorni 14 e 15 marzo e 20 e 21 maggio, durante le operazioni di montaggio e smontaggio della struttura, istituzione divieto di transito per tutti i veicoli con eccezione nelle fasce orarie 6,30-8 e 12,30-14,20 per consentire il transito degli autobus del trasporto scolastico.

Inoltre, sempre da domani al 20 maggio il provvedimento prevede la modifica temporanea della fascia oraria di accesso ai Giardini Diaz con la seguente regolamentazione. Ingresso piazza Garibaldi: divieto di transito dalle 7 alle 24, eccetto autobus urbani, extraurbani, biciclette, veicoli muniti di pass per disabili, veicoli di pubblica utilità, forze dell’ordine ed autorizzati. Ingresso via Morbiducci: divieto di transito dalle 07 alle 24, con le stesse eccezioni.

Infine, l’Apm comunica che domani e venerdì, in occasione dei lavori di montaggio della ruota panoramica, dalle 8 alle 12,45 e dalle 14,20 fino al termine, il capolinea verrà effettuato in via Trento, e gli orari delle partenze saranno gli stessi già previsti per il capolinea dei Giardini Diaz. Negli altri orari, dalle 6,30 alle 8 e dalle 12,45 alle 14,20, le partenze verranno effettuate regolarmente dal capolinea dei Giardini Diaz.