Cresce l’attesa a Macerata per l’inaugurazione della ruota panoramica Grand Roue 34 – da questa mattina in fase di montaggio sul lato sinistro del piazzale dei Giardini Diaz – fissata per le ore 16 di sabato 16 marzo alla presenza del sindaco Sandro Parcaroli e dell’assessore al Turismo e agli Eventi Riccardo Sacchi.

E’ iniziato, infatti, il countdown per il primo giro sull’unica ruota panoramica mai montata a Macerata e la più alta che le Marche abbiano mai visto. Installata da Hsc Events, la ruota è alta 34 metri, ha 24 cabine in grado di ospitare fino a 144 passeggeri, è stata costruita con tecnologia all’avanguardia ed è illuminata con vivaci proiettori led multicolor, elementi che rendono l’attrazione affascinante e suggestiva sia di giorno, sia di notte.

«Una struttura imponente – interviene l’assessore al Turismo e agli Eventi Riccardo Sacchi – a costo zero per l’Amministrazione comunale e che, siamo certi, nel giro di poco diventerà una forte attrattiva soprattutto per i bambini e le famiglie e anche protagonista di tante immagini iconiche della città e di selfie suggestivi. Attrattività agevolata dal posizionamento in una zona baricentrica che consentirà di allungare lo sguardo sul meraviglioso paesaggio maceratese».

La ruota panoramica, che rimarrà a Macerata fino al prossimo 18 maggio, sarà aperta, nei giorni prefestivi e festivi, dalle 10 alle 24, in quelli feriali dalle 14 alle 23. Il costo del biglietto è di 8 euro per gli adulti e di 6 euro per i bambini con altezza inferiore ai 120 centimetri. L’ingresso alla ruota panoramica è gratuito per le persone con disabilità compatibili con la struttura.

(foto di Fabio Falcioni)