Il Chiesanuova sogna ad occhi aperti. La squadra di Roberto Mobili cala il poker nello scontro diretto con il Montegranaro e si porta a tre punti dalla vetta della classifica e a meno due dalla Civitanovese seconda. Al “Sandro Ultimi” termina 4 a 1 per i padroni di casa con le reti di Trabelsi (doppietta), Iommi e Sbarbati, di Perpepaj la rete ospite. E’ la terza vittoria in altrettante partite dal ritorno nello stadio della frazione di Treia.

Dopo neppure venti minuti i padroni di casa sono in vantaggio di due reti. Al 6’ cross di Pasqui dal fondo sulla destra, sul primo palo Trabelsi fa secco Taborda (1-0). Il raddoppio al 19’ sempre con Trabelsi, la difesa del Montegranaro è alta, il classe 2003 dal limite area effettua un pallonetto che supera per la seconda volta Taborda (2-0). Prima della mezzora il Montegranaro accorcia le distanze: Carnevali respinge un colpo di testa di Kukic ma nulla può sul tap in di Perpepaj (2-1). Prima del riposo Sbarbati costringe Taborda ad un grande intervento, poi Pasqui serve l’assist vincente a Iommi per il 3 a 1.

Nella ripresa il Montegranaro entra meglio in campo e sfiora la rete in un paio di circostanze, ma al 72’ Taborba atterra in area Sbarbati e per l’arbitro è calcio di rigore che lo stesso attaccante trasforma per il definitivo 4 a 1.

Il tabellino:

CHIESANUOVA: Carnevali Gioele, Molinari (35′ st Corvaro), Canavessio, Monteneri, Iommi (31′ st Carnevali Filippo), Tanoni (35′ st Dutto), Badiali (12′ st Crescenzi), Bonifazi, Pasqui (19’st Mongiello), Trabelsi, Sbarbati. All. Mobili.

MONTEGRANARO: Taborda, Foresi, Zaffagnini (8′ st Valentini), Kukic, Ruggeri (1′ st Pagliarini), Tissone Federico (32′ st Rozzi), Capponi (1′ st Tonuzi), Lattanzi (8′ st Capodaglio), Cicconetti, Marilungo, Perpepaj. All. Marinelli.

TERNA ARBITRALE: Laura Mancini di Macerata (assistenti Preci di Macerata e Marchei di Ascoli Piceno).

RETI: pt. 6′ e 19′ Trabelsi (C), 31′ Perpepaj (M), 47′ Iommi (C); st. 30′ rig. Sbarbati (C)