di Andrea Cesca

Termina in parità la sfida fra l’Ancona e la vice capolista Torres. Entrambe le segnature nel secondo tempo, tutte e due di testa: Dametto apre le marcature al 53’, Saco ristabilisce la parità dopo un quarto d’ora.

La squadra di Colavitto torna a muovere la classifica ma resta in zona playout, in attesa degli impegni serali di Sestri Levante e Vis Pesaro che potrebbero rendere la domenica più amara. Sabato prossimo al “Nicola Tubaldi” di Recanati sarà scontro salvezza contro la squadra di Giacomo Filippi. Il presidente Tony Tiong si è fatto vivo a metà settimana attraverso un comunicato, ma è slittato nuovamente il suo arrivo nel capoluogo dorico dove lo attende la squadra ma soprattutto il sindaco Daniele Silvetti per formalizzare l’acquisto del terreno dove dovrebbe sorgere il centro sportivo.

Colavitto sconta la seconda giornata di squalifica rimediata con la Fermana, rientrano Spagnoli, Mondonico, e Prezioso, restano indisponibili Paolucci e Pellizzari, Marenco sconta la squalifica. La vice capolista Torres arriva allo stadio Del Conero reduce da sei vittorie consecutive e con una coppia di attaccanti, Ruocco e Fischnaller, autori di 23 reti in due. Tra gli isolani sono ancora assenti Fabriani, Kujabi e Sanat.

Allo stadio “Del Conero” la Torres si rende per prima pericolosa, al 17’ Mondonico sbaglia un passaggio, la palla torna a Scotto che da più di venti metri, Perucchini con un colpo di reni mette in angolo. L’undici di Gaburro va nuovamente vicino alla segnatura al 23’: cross rasoterra dalla sinistra di Zambataro, non ci arriva per un pizzico Fischnaller in scivolata, palla allontanata al limite dove c’è Mastinu che controlla e va al tiro deviato, Perucchini si distende e dice no. Il primo squillo di tromba dell’Ancona al 27’: Cioffi sulla trequarti sfrutta il movimento di Spagnoli per servire sul lato destro dell’area Giampaolo che al momento del tiro si vede sbarrata la strada da Dametto.

La Torres si porta in vantaggio in avvio di ripresa, al 52’ cross di Giorico dalla bandierina, Dametto stacca di testa e indirizza il pallone dove Perucchini non può arrivare, 1 a 0. La squadra sarda va vicinissima al raddoppio al 63’ con Ruocco che sbuca alle spalle di Mondonico e si presenta solo davanti a Perucchini, il portiere devia con il piede il destro ad incrociare del numero 10 ospite. L’Ancona agguanta il pareggio al 68’: Prezioso batte la punizione verso il secondo palo, Mondonico stacca e mette il pallone nel cuore dell’area dove Saco da pochi passi batte Zaccagno, 1 a 1.

Nei minuti finali l’Ancona tenta il sorpasso all’84’ Spagnoli si invola verso la porta avversaria, supera in velocità Antonelli e serve Energe, sul tiro a botta sicura salva Dametto salva sulla linea. La Torres torna ad insidiare la porta dell’Ancona, all’86’ traversone dalla sinistra per Scotto che di testa prova a prendere in controtempo Perucchini, la palla si alza e finisce di poco alta sulla traversa.

Il tabellino:

ANCONA (3-5-2): Perucchini; Cella, Pasini, Mondonico; Clemente (45’ st Barnabà), Saco, Prezioso (34’ st Gatto), Cioffi (34’ st Basso), Martina; Spagnoli, Giampaolo (26’ Energe). A disp.: Vitali, Testagrossa, Agyemang, D’Eramo, Radicchio, Vogiatzis, Moretti. All. Colavitto.

TORRES (3-4-1-2): Zaccagno; Idda (35’ st Siniega), Antonelli, Dametto; Zecca, Giorico (36’ st Masala), Mastinu (23’ st Cester), Zambataro; Ruocco (23’ st Diakite); Scotto, Fischnaller. A disp.: Garau, Lora, Rosi, Pinna, Goglino, Petriccione, Nunziatini, Verducci. All. Greco.

TERNA ARBITRALE: Marco Emmanuele di Pisa (assistenti Piatti di Como e Morea di Molfetta, quarto ufficiale Moretti di Cesena).

RETI: st. 7’ Dametto (T), 23’ Saco (A)

NOTE: spettatori 3.391 per un incasso di euro 16.607. Ammoniti Giampaolo, Antonelli, Mastinu, Cella, Idda, Giorico. Recupero: 5’ (1’+4’).