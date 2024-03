Perde il controllo dell’auto, finisce contro il cordolo e si ribalta. E’ successo stanotte, intorno alle 3, lungo la Statale 16 a Civitanova. Una donna, sulla cinquantina, proveniva da nord quando e stava per imboccare la rotatoria in via Colombo, a Fontespina, davanti al Sì con te. All’improvviso, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura ed è finita dritta contro il cordolo, ribaltandosi. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118 e polizia stradale. La donna è stata trasferita in ospedale per accertamenti, le sue condizioni non dovrebbero essere particolarmente gravi.