Furto in tabaccheria, razzia di Gratta e vinci, sigarette e contanti. E’ successo stanotte a Macerata, nel mirino dei ladri è finita l’edicola tabaccheria Monachesi in via dei Velini, della moglie del presidente della Maceratese Alberto Crocioni.

I malviventi hanno manomesso la saracinesca, probabilmente con una smerigliatrice, quindi hanno forzato la porta d’entrata a una volta dentro hanno preso tutto ciò che hanno potuto: 4mila euro di Gratta e vinci, 7mila euro di sigarette e circa 1000 euro in contanti. Sull’episodio indagano i carabinieri, fondamentali potrebbero essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.