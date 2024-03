Incidente mentre gira con la moto al crossodromo di Cingoli, un 14enne portato all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza. Il minore è rimasto ferito intorno alle 11 di questa mattina. Il giovane, di Staffolo, è caduto dopo aver fatto un salto con la moto. Stando alle prime informazioni il minore ha riportato un trauma importante, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto per i soccorsi è intervenuto il 118. Gli operatori sanitari hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Dopo le prime cure sul posto il 14enne è stato caricato sull’elicottero e trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona.