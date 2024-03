Debutta a Matelica sabato 23 marzo “Intorno al Vuoto” lo spettacolo ideato e prodotto dall’attrice Paola Giorgi, con il sostegno della Regione Marche e dell’Assemblea Legislativa e il patrocinio dell’Inrca. Un’occasione per sensibilizzare su tema socio-sanitario attuale e delicato attraverso la cultura.

«Parlare di Alzheimer a teatro si può e si deve se è vero, come è vero, che il teatro assume su di sé anche una missione sociale e di sensibilizzazione – si legge in una nota – . È con questo obiettivo che è nato “Intorno al Vuoto”, il nuovo, toccante spettacolo teatrale ideato e prodotto da Paola Giorgi che pone al centro proprio il delicato tema socio-sanitario della malattia e di chi la affronta. Una produzione teatrale indipendente, sostenuta dalla Regione Marche, attraverso il Bando Cultura, e dall’Assemblea Legislativa delle Marche, con il patrocinio scientifico dell’Inrca, vista la rilevanza dell’argomento. Una produzione nata nelle Marche, già vincitrice del Premio Impronta d’Impresa della Camera di Commercio delle Marche, che proprio nei teatri ‘gioiello’ della nostra regione prenderà il via, con la prima data del 23 marzo, a Matelica, prima di intraprendere il percorso nei teatri delle principali città italiane.