Ancora una designazione importante per Juan Luca Sacchi, da diverse settimane diventato un punto fermo nella squadra arbitrale di Gianluca Rocchi. Il 40enne direttore di gara maceratese domenica alle 18 arbitrerà Atalanta-Fiorentina, sfida per un posto in Europa del 29esimo turno di Serie A. Con Sacchi, al Gewiss Stadium di Bergamo, ci saranno Del Giovane e Moro come assistenti; il quarto uomo sarà Camplone mentre Irrati e Paterna saranno rispettivamente Var e Avar.

Per il fischietto di Appignano sarà la 52esima presenza in Serie A, la dodicesima stagionale, la settima nel 2024. Domenica scorsa ha diretto Milan-Empoli, aveva già arbitrato l’Atalanta alla seconda giornata sul campo del Frosinone, mentre trova per la prima volta in questo campionato la Fiorentina.

Il suo ottimo rendimento viene premiato dal designatore Rocchi, che lo sta chiamando con una continuità importante nel nuovo anno a dimostrazione della qualità delle sue prestazioni.

(redazione CM)