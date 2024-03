Fondamentale impegno nella Pool Promozione per la CBF Balducci HR Macerata che domani (ore 17) scende in campo in Friuli, a Lignano Sabbiadoro, sul campo della Cda Volley Talmassons Fvg per la settima giornata (seconda di ritorno) della seconda fase della Serie A2. In palio punti pesantissimi in chiave qualificazione ai playoff: le friulane, infatti, sono attualmente al quinto posto ed inseguono a due punti di distanza le arancionere di coach Carancini, quarte. Fiesoli e compagne, forti della buona prestazione con la capolista Perugia di domenica scorsa, vorranno riscattare la sconfitta casalinga con Talmassons arrivata nella gara di andata giocata ad inizio febbraio al Banca Macerata Forum e provare a tenere a distanza in classifica le avversarie. Rivali che, dal canto loro, proveranno invece l’operazione sorpasso in caso di vittoria piena. Sfida davvero delicata in una fase ormai decisiva della stagione, massima concentrazione in casa CBF Balducci HR per preparare al meglio il match contro una diretta concorrente

«Domenica – dice coach Michele Carancini – andiamo a Talmassons e sappiamo che troveremo davanti una squadra in forma, che sta giocando molto bene: infatti nelle ultime partite ha ottenuto quattro vittorie e due sconfitte, in cui comunque ha sempre portato a casa punti. Quindi sappiamo che non sarà semplice. Per noi sarà una partita non decisiva ma fondamentale per la classifica e anche per il morale. Veniamo da due match contro la prima e la seconda in classifica, dove credo che per lunghi tratti abbiamo espresso un buon gioco. Andremo in Friuli con l’intenzione di continuare a spingere e a mettere in campo il nostro gioco».