Il campionato si è fermato la scorsa settimana per lasciare spazio alla Final Four di Coppa Italia ma questo weekend la A3 riparte con l’11esima giornata.

La Volley Banca Macerata ospiterà la Tim Montaggi Marcianise domenica alle 19, per una sfida che mette di fronte due squadre dagli obiettivi opposti: la formazione campana non avrà niente da perdere ed è a caccia di punti utili per la lotta salvezza, mentre i biancorossi sono decisi a tornare al successo dopo lo stop subito nel derby con Fano per consolidare il primo posto in classifica. All’andata fu una battaglia, con Macerata che si dimostrò più forte di ogni avversità e riuscì a conquistare la vittoria al tie-break.

«Con lo stop del campionato abbiamo avuto qualche giorno di riposo per recuperare le energie ma poi abbiamo ripreso ad allenarci ad alti livelli come sempre -racconta lo schiacciatore Gaetano Penna -. Ogni partita può insegnarci qualcosa, le vittorie come le sconfitte. Non abbiamo giocato la nostra migliore gara a Fano ma sfruttando meglio le occasioni che avevamo in alcuni momenti decisivi, avremmo potuto svoltare l’incontro. Sono stati episodi sui quali dovremo fare attenzione e farci trovare pronti domenica perché ci aspetta un’altra sfida importante».

Marcianise si dimostrò un avversario combattivo già nella gara di andata, ora che si avvicina la fine della Regular Season sarà più agguerrito che mai, «Come altre squadre campane, Marcianise giocherà con grande agonismo. All’andata avevano anche il palazzetto a sostenerli ma domenica potremo essere noi a sfruttare il fattore campo grazie al pubblico di Macerata. Sarà una partita difficile, come dico sempre la affronteremo come una finale: vogliamo vincere tutte le partite che ci restano senza fare calcoli e poi faremo i conti a fine campionato».