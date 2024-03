Si è spento ad Appignano all’età di 91 anni Walfrido Tibaldi, noto per la sua passione nello sport che lo ha visto animatore e organizzatore di eventi sia nel calcio che nel ciclismo.

Conosciuto nel mondo delle due ruote anche a livello nazionale, tanto che ai tempi dei grandi campioni come Gimondi e Moser fu chiamato come giudice di gara al seguito di due giri d’Italia riscuotendo riconoscimenti per la sua obiettività e puntualità nelle relazioni. E’ ricordato anche come dirigente storico dell’Appignanese per la sua capacità di valorizzare tanti giovani calciatori. Terminato il suo impegno nella società sportiva, si era appassionato agli arbitri di calcio e alle loro storie.

E’ stato dipendente della Regione Marche nel Comitato Centrale di Macerata fin dalla sua istituzione ricoprendo il ruolo di responsabile della segreteria. Intenso anche il suo impegno in politica e nel sociale. Il funerale verrà celebrato oggi, venerdì 8 marzo, alle 15 nella chiesa Gesù Redentore di Appignano.