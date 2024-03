La Lube lavora sodo in vista del secondo atto dei quarti di finale nella corsa scudetto. Dopo la falsa partenza di mercoledì scorso all’Eurosuole Forum contro la Mint Vero Volley Monza, Fabio Balaso e compagni vogliono rifarsi in gara 2, fissata per domenica 10 marzo alle 18 all’OpiquadArena. La serie con i brianzoli al meglio delle cinque partite è ancora lunga, ma i vice campioni d’Italia, protagonisti di grandi rimonte nel torneo 2022/23, vogliono un immediato riscatto per riprendere subito in mano la situazione senza trovarsi spalle al muro.

«Quest’anno volevamo che fosse diverso il nostro approccio ai playoff scudetto. C’era la possibilità di una buona partenza, ma non è andata così. Quella di mercoledì è stata sicuramente una brutta gara e adesso dobbiamo rimboccarci le maniche. Andremo a Monza con la consapevolezza di potercela fare – sottolinea Fabio Balaso – . Vogliamo riequilibrare la serie e tornare all’Eurosuole con la giusta carica gettando le basi per avanzare alla prossima fase. La ricetta? Giocare meglio a pallavolo, visto che nell’ultima partita non è accaduto. Dobbiamo avere ben chiaro dove fare meglio e dove continuare a progredire. I match clou di SuperLega e la Champions League si intersecano in questa fase della stagione. Questo non facilita le cose, ma stiamo vivendo il momento più caldo, lo sapevamo fin dall’inizio, si gioca ogni tre giorni. Quindi dobbiamo adattarci anche se non ci sarà molto riposo, ci si allenerà poco. Dovremo stare tanto in campo e dare il nostro meglio».

I Predators al seguito della Lube, le info sulla partenza – Un gruppo di fedelissimi Predators raggiungerà la Brianza per seguire la trasferta della Lube in programma domenica. I supporter biancorossi viaggeranno con un minibus e mezzi propri. I cucinieri potranno contare anche sul sostegno dei tifosi e simpatizzanti lombardi. Partenze Minibus – Domenica 10 marzo alle 9 da Piediripa – parcheggio del Bar Torquati. Ore 9,30 da Civitanova – parcheggio dell’Eurosuole Forum.

Info prevendita ticket per gara 3 Lube-Mint e Lube-Itas, semifinale di ritorno di Champions League – La società comunica che oggi, venerdì 8 marzo alle 17, prenderà il via la prevendita biglietti online e nei punti vendita Vivaticket per le prossime sfide di SuperLega Credem Banca e Cev Champions League all’Eurosuole Forum. Collegandosi al sito lubevolley.vivaticket.it, sarà possibile acquistare, a scelta, i tagliandi per i due match interni: Gara 3 dei quarti di finale dei Play Off Scudetto tra Lube e Mint Vero Volley Monza, in programma domenica 17 marzo (alle 18), e i biglietti per la semifinale di ritorno di Champions League tra Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino, in calendario giovedì 21 marzo (alle 20,30). La prevendita al botteghino per entrambi gli eventi si aprirà, invece, giovedì 14 marzo alle ore 17. Info@lubevolley.it – 0733/1999422.