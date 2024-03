Era stata rubata a Potenza Picena l’auto che ieri mattina si è schiantata a folle velocità lungo la Statale 16 a Civitanova. Ora è caccia ai due ragazzi che dopo l’incidente hanno abbandonato il veicolo e sono scappati a piedi. Indagini in corso.

Erano circa le 10 ieri mattina, quando una Golf lanciata a fortissima velocità lungo l’Adriatica ha iniziato a sbandare. L’autista alla guida ha perso il controllo della vettura che viaggiava da Civitanova in direzione nord, all’altezza di via Cristoforo Colombo ed è finita nella corsia opposta dove ha urtato il cordolo del marciapiede, per poi schiantarsi contro il muretto di una casa.

Violento l’impatto che ha distrutto il cofano della vettura e fatto esplodere gli airbag. L’auto si è fermata a pochi metri da un furgone. Il proprietario del mezzo, visto l’impatto ha iniziato a soccorrere gli occupanti dell’auto. Da solo li ha estratti dalla Golf, ma una volta fuori quest’ultimi sono scappati a piedi di corsa verso via Saragat. Stando alla sua testimonianza, si tratterebbe di due giovani tra i 2o e i 30 anni, stranieri. L’auto, di proprietà di una donna, era stata rubata a Potenza Picena.

