di Laura Boccanera (foto Federico De Marco)

Folle corsa lungo la Statale a 130 chilometri orari, si schiantano contro un cordolo e poi scappano a piedi. E’ quanto avvenuto questa mattina poco prima delle 10 lungo via Cristoforo Colombo nel quartiere di Fontespina a Civitanova.

Una Golf lanciata a fortissima velocità lungo l’Adriatica ha iniziato a sbandare. L’autista alla guida ha perso il controllo della vettura che viaggiava da Civitanova in direzione nord, ed è finita nella corsia opposta dove ha urtato il cordolo del marciapiede, per poi schiantarsi contro il muretto di una casa. Fortunatamente non stava passando nessuno in quel momento lungo il marciapiede e non sono stati coinvolti altri veicoli. Violento l’impatto che ha distrutto il cofano della vettura e fatto esplodere gli airbag. L’auto si è fermata a pochi metri da un furgone.

Il proprietario del mezzo, visto l’impatto ha iniziato a soccorrere gli occupanti dell’auto. Da solo li ha estratti dalla Golf, ma una volta fuori quest’ultimi sono scappati a piedi di corsa verso via Saragat.

All’arrivo della polizia locale infatti i due non erano presenti, non si sa se siano rimasti feriti, né il motivo della fuga. Su questo sono in corso le indagini della polizia locale che sta acquisendo le testimonianze dei presenti e di quanti ha visto l’auto sfrecciare. Sentito anche l’uomo che li ha soccorsi: ha parlato di due ragazzi giovani, fra i 20 e 30 anni e stranieri. Non avrebbero detto molto e una volta in strada sarebbero scappati. Al vaglio anche i documenti eventuali e oggetti presenti all’interno della Golf.