Unicam e Cus Camerino hanno ricevuto domenica 3 marzola visita della squadra di pallavolo femminile dell’Università Barleti di Tirana, accompagnata dalla rettrice Suzana Guxholli, e dal presidente della Federazione albanese dello sport universitario, Besnik Veliu.

Un momento di gemellaggio molto importante tra le 2 università, che ha visto la rappresentanza albanese graditissima ospite al Banca Macerata Forum, per assistere ai 5 set della vibrante partita di A2 femminile tra Cbf Balducci Hr Macerata e Bartoccini-Fortinfissi Perugia.

Nella mattinata di lunedì la visita al Rettorato e il saluto del rettore Unicam, Graziano Leoni, prima del convegno pomeridiano su Nutrizione e supplementazione negli sport invernali, alla sala conferenze del ChIP in via Madonna delle Carceri, coordinato dal professor Filippo Maggi, delegato del rettore per il benessere fisico e sport e che ha visto gli interventi del presidente del Cus Camerino Stefano Belardinelli (che ha relazionato sul programma Unicam4Sport), del professor Pier Luigi Pompei uno dei massimi esperti in materia e della sciatrice Erica Biaggi, studentessa e sciatrice portacolori del Cus Camerino, fresca di ottimo 4° posto agli Europei universitari di Slalom Gigante (grazie anche al programma Dual Career di Unicam, che permette agli studenti atleti di portare avanti parallelamente e con profitto lo studio e la pratica sportiva).

L’incontro è stato anche sul campo, con la partita amichevole tra le rappresentative di volley femminile delle 2 università, che ha visto le ragazze dell’Università Barleti imporsi per 3-0 sulle cussine camerti, in una bella festa di sport, promossa dalla Cbf Balducci Group, main sponsor della squadra maceratese impegnata in A2 femminile.

L’azienda affianca Cus Camerino e Unicam nella promozione dello sport nel territorio e ha ricevuto ieri la delegazione dell’Università di Tirana a sigillare il desiderio di fratellanza, grazie al potere di aggregazione dello sport. Conclusione con il gradito incontro con il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il vicepresidente del Consiglio Regionale Gianluca Pasqui; presenti anche l’assessora allo sport e università Chiara Biondi e la consigliera regionale Lindita Elezi. Grandi idee per progetti futuri: collaborazione accademica, double degree, mobilità studentesca, giochi sportivi universitari dell’Adriatico.