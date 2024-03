L’Osimana rallenta la corsa del Montefano, diventano quattro i punti di ritardo della squadra allenata da Nico Mariani rispetto alla capolista Civitanovese a sei giornate dal termine della stagione regolare.

Sul neutro di Filottrano finisce 0 a 0 il recupero della 24esima giornata del campionato di Eccellenza, poche le occasioni da rete, fanno eccezione due legni, uno per parte. E’ stata una partita equilibrata, le condizioni del terreno di gioco non sono delle migliori, nell’ultimo quarto d’ora il neo entrato Straccio va via ad Orlietti che è costretto a fermarlo e viene espulso. I senza testa provano ad approfittare della superiorità numerica ma Bugaro fallisce il gol da buona posizione. L’Osimana reduce dalla brutta esperienza in Coppa Italia sale a 33 punti, +6 rispetto alla zona playout.

Si gioca al “San Giobbe” di Filottrano e non è poco. Dopo la maxi squalifica dello stadio “Diana” l’Osimana aveva chiesto ospitalità a Cingoli, ma la prefettura di Macerata non ha dato l’ok allo “Spivach” per esigenze di ordine pubblico. Gli spalti sono deserti, l’obbligo di giocare a porte chiuse costringe anche i tifosi del Montefano a restare a casa. La partita si gioca in un mercoledì dai connotati invernali, il campo è in condizioni precarie anche a causa della pioggia caduta, in alcune zone sono evidenti le pozzanghere. La gara è equilibrata, i primi minuti non offrono emozioni. Al 19’ Bonacci incrocia il destro da fuori area, la palla rimbalza a terra e colpisce il palo con Santarelli che sembra in ritardo, poi il portiere pasticcia sul cross a centro area di De Luca Giovanni. L’Osimana replica al 22’ con un incursione in area di Alessandroni, il destro si spegne sul fondo. Poi nulla o poco più, Patrizi rinvia un rasoterra di Guzzini, Morazzini chiude bene su Alessandroni al momento del tiro.

Osimana e Montefano vanno alla conclusione con il contagocce, al 52’ ci prova Dell’Aquila, para facile Santarelli. Alla squadra allenata da Nico Mariani servono i tre punti per non perdere contatto dalla Civitanovese, i viola provano ad aumentare i giri del motore, ma non sfondano. Una ripartenza dell’Osimana al 76’ con Tittarelli costringe Orlietti al fallo da ultimo uomo su Straccio, l’arbitro estrae il cartellino rosso, il Montefano resta in dieci uomini. L’Osimana potrebbe approfittarne subito, all’81 Bugaro ha la palla buona in area da posizione favorevole ma la mira non è delle migliori. Al primo minuto di recupero si impenna una pallone davanti alla porta di David, quando ricade colpisce la traversa, poi libera la difesa.

Il triplice fischio sancisce la divisione della posta in palio. Domenica prossima si torna nuovamente in campo, l’Osimana è attesa dal derbissimo a Castelfidardo, il Montefano ospiterà il Monturano.

Il tabellino:

OSIMANA (4-3-1-2): Santarelli 6; Falcioni 6, Patrizi 6, Micucci 6, Mosquera 6 (25’ st Straccio ng); Buonaventura 6 (25’ st Mercanti ng), Borgese 6 (16’ st Bambozzi ng), Fermani 6; Bugaro 6 (43’ st Colonnini ng); Tittarelli 6, Alessandroni 6. A disp.: Piergiacomi, Baiocco, Labriola, Montesano, Di Lorenzo. All. Aliberti.

MONTEFANO (3-5-2): David 6; Monaco 6, Orlietti 5, Postacchini 6; Morazzini 6, Guzzini 6 (19’ st Di Matteo ng), Alla 6, Palmucci 5,5 (27’ st Stampella ng), De Luca Giovanni 6 (30’ st De Luca Emanuele ng); Bonacci 6 (34’ st Pjetri ng), Dell’Aquila 6 (25’ st Papa ng). A disp.: Bentivogli, Marasca, Camilloni, Cingolani. All. Mariani.

TERNA ARBITRALE: Stefano Cocci di Ascoli Piceno (assistenti Caporaletti di Macerata e Giacomucci di Pesaro).

NOTE: ammoniti Bugaro, De Luca Giovanni, Postacchini. Espulso: Orlietti al 76’ per fallo da ultimo uomo. Calci d’angolo 0 a 3. Recupero: 5’ (1’+4’).