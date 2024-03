Un eccezionale momento di confronto e condivisione sarà quello che si terrà all’Università di Camerino sabato 9 marzo alle 15, per celebrare la Giornata mondiale della natura: a darsi appuntamento saranno infatti i membri dell’Associazione fotografi naturalisti italiani chiamati a raccolta in una delle iniziative promosse dal corso di laurea Unicam in “Ambiente e Gestione Sostenibile delle Risorse Naturali”, in collaborazione con il Circolo fotografico immagine di Camerino.«La divulgazione della bellezza della natura – ribadisce il professor Andrea Catorci, responsabile del corso di laurea – è uno strumento fondamentale per la sua conservazione in un momento molto difficile per le istanze dell’ambiente e la conservazione della biodiversità».

«La fotografia naturalistica – aggiunge il coordinatore regionale Afni, Maurizio Gioggi – ha la finalità di far conoscere la natura e gli ambienti naturali al fine di divulgarne la conoscenza e, di conseguenza, promuoverne la conservazione».

Saranno ben quattordici i fotografi che racconteranno per immagini e parole diversi temi concernenti la biodiversità, i paesaggi e gli ecosistemi marchigiani, italiani ed internazionali. I fotografi dell’Afni saranno accompagnati anche da alcuni membri del Circolo fotografico Immagine di Camerino e dalla relazione magistrale del pittore naturalista Angelo Speziale, che incentrerà il suo intervento sulle tecniche e le motivazioni di rappresentazione della natura in pittura.

L’evento è promosso dal corso di laurea in “Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali”, che è strutturato in due curricula. Il primo, Gestione e Valorizzazione delle Risorse Naturali, è maggiormente incentrato sulle classiche scienze naturali ed ha come obiettivo quello di fornire allo studente le competenze sui temi della botanica, zoologia ed ecologia; il secondo, Sostenibilità Ambientale delle Produzioni e Green Economy, ha invece l’obiettivo di formare una figura professionale in grado di affrontare le nuove sfide ambientali e cogliere le opportunità di lavoro della “svolta green” dettata dalle principali economie mondiali e basata sui principi dell’economia circolare.

L’incontro si svolgerà a Camerino a Palazzo Castelli – Polo di Botanica (via Pontoni 5), con inizio allee 15. La cittadinanza è invitata a partecipare.