C’è grande attesa per il debutto casalingo della Lube nei playoff scudetto 2023/24. Giunti al termine della stagione regolare alle spalle di Trento, Perugia e Piacenza, i vice campioni d’Italia se la vedono nei quarti di finale al meglio delle cinque partite contro la Mint Vero Volley Monza, che ha chiuso quinta con un punto di ritardo dai marchigiani. I padroni di casa vogliono partire bene nella serie e intendono riscattare l’eliminazione dalla Coppa Italia, avvenuta nei quarti all’Opiquad Arena per mano dei brianzoli.

Gli uomini di Chicco Blengini e il sestetto di Massimo Eccheli aprono le danze domani, mercoledì 6 marzo, in gara 1 (alle 20,30 con diretta Vbtv e Radio Arancia) all’Eurosuole Forum (arbitri Stefano Cesare di Roma e Luca Saltalippi di Perugia). In SuperLega Credem Banca i padroni di casa vengono dal successo esterno con il massimo scarto al Pala Agsm Aim di Verona, palazzetto che nel girone di ritorno non aveva ancora conosciuto l’onta della sconfitta prima del blitz cuciniero. In precedenza capitan Luciano De Cecco e compagni si erano già tolti la grande soddisfazione di qualificarsi per le semifinali di Cev Champions League eliminando l’Halkbank Ankara nei quarti con un doppio 3-1. Gli ospiti, invece, hanno chiuso la stagione regolare centrando il tredicesimo successo nel torneo, timbrato domenica con una vittoria lampo interna contro Cisterna Volley. Sul fronte biancorosso l’indisponibile Ivan Zaytsev, tra i protagonisti indiscussi dei playoffff 2022/23, lavora sodo per recuperare la forma, ma anche all’esordio nei quarti sarà convocato al suo posto Gianluca Cremoni, classe 2007.

La serie dei quarti al meglio dei cinque match- Gara 2 è in programma domenica 10 marzo (ore 18 con diretta Rai Sport, Volleyball Tv e Radio Arancia) a Monza, Gara 3 si giocherà domenica 17 marzo a Civitanova Marche (orario da definire). La serie al meglio delle cinque partite potrebbe avere anche una Gara 4 (24 marzo in Brianza) e una Gara 5 (27 marzo nelle Marche).

L’ultima formazione di Monza- Nel match casalingo di domenica scorsa, Monza ha battuto Cisterna per 3-0 disponendosi con la diagonale Kreling-Szwarc, Loeppky e Maar laterali, Di Martino e Galassi al centro, Gaggini libero.

Parla Gianlorenzo Blengini (allenatore Cucine Lube Civitanova)- «Il nostro finale di regular season è stato agrodolce. La bella vittoria a Verona è stata preceduta dal passo falso interno con Piacenza. Anche nei playoff ci sarà equilibrio. Fatta eccezione per Zaytsev, che sta riprendendo a toccare il pallone e resterà ancora fuori per un po’, sono tutti disponibili. Siamo consapevoli dei nostri mezzi, ma anche che tra campionato e Champions avremo poco tempo per allenarci. Dovremo ottimizzare il riposo e gestire le risorse mentali senza guardare troppo avanti. Monza ci ha eliminato dalla Coppa Italia, non lo abbiamo scordato. Vogliamo imporci e avere la meglio nella serie contro una rivale che ci darà del filo da torcere».

Parla Massimo Eccheli (allenatore Mint Vero Volley Monza)- «Il gioco delle combinazioni ci ha riservato il quarto contro Lube, probabilmente la squadra attualmente più in forma tra le otto, così come dimostrano i recenti risultati in Champions e in regular season. Le ultime due gare giocate contro Civitanova (entrambe a Monza) sono state combattute e avvincenti, per cui ci aspettiamo che possa essere ancora così, a partire da domani. È vero che ora inizia un altro torneo, ma è altrettanto importante cominciarlo con la consapevolezza delle proprie qualità e con l’atteggiamento adeguato a quello che ci aspetterà».

Incrocio numero 26: le squadre si sono incontrate 25 volte: nel bilancio globale la Cucine Lube è avanti con 20 vittorie a 5. Tre precedenti in stagione: 2 volte in Regular Season (1 successo Civitanova, 1 successo Monza), 1 volta nei Quarti di Coppa Italia (successo Monza). Due precedenti nei Play Off Scudetto: 2 nei Quarti di Finale 2021/22 (2 successi Civitanova). Ex: Adis Lagumdzija a Monza nel 2020/21.