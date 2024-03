Grande successo per la camminata “Just The Woman I Am” al Cus Camerino che ha visto la partecipazione di circa 200 ragazzi e ragazze, grazie anche alla collaborazione dei professori dell’Istituto Comprensivo Ugo Betti, dell’Istituto d’Istruzione superiore Costanza Varano e dell’Ictg Giovanni Antinori.

Un’iniziativa che ha visto Camerino, ormai come tradizione, in un filo diretto con il Cus Torino, che ha organizzato e promuove a livello nazionale l’iniziativa in concomitanza con la settimana della Giornata mondiale della donna allo scopo di promuovere l’inclusione e raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.

Tante finalità a restituire il senso dello sport, alla presenza del presidente del Cus Camerino Stefano Belardinelli, del sindaco di Camerino Roberto Lucarelli, del delegato Unicam allo Sport Filippo Maggi, del delegato Coni Macerata Fabio Romagnoli e del presidente Figest (Federazione italiana giochi e sport tradizionali) Enzo Casadidio.

A tagliare il traguardo per prima è stata Emma Canestrini, atleta del Cus Camerino. «A vincere in questo caso – concludono gli organizzatori – è stato lo sport, con la sua capacità di unire le persone soprattutto per una buona causa».