Ciclista e donna investiti

Due investimenti nel giro di 15 minuti questa mattina in provincia. Sono avvenuti a Matelica e Civitanova. Un uomo di 58 anni e una donna sono stati portati in pronto soccorso dal 118, entrambi non sono in condizioni gravi. Il primo investimento è avvenuto a Civitanova alle 11,30 circa. In viale Vittorio Veneto, davanti al cinema Cecchetti, una donna che stava attraversando è stata investita da un’auto. Soccorsa dall’ambulanza, è stata portata all’ospedale di Civitanova in codice giallo. Circa quindici minuti dopo, a Matelica, un ciclista è stato investito lungo viale Martiri della Libertà. Il ferito è un uomo di 58 anni. Il 118 lo ha trasportato all’ospedale di Camerino. Pure lui non è in condizioni gravi.