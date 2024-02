All’inseguimento di punti preziosi in chiave griglia Play Off e reduce dal passo falso nella tana della capolista dopo quattro successi di fila, la Lube Civitanova vuole fornire una prova di forza nella nona giornata di ritorno della Regular Season. Domani (ore 18 con diretta Volleyball Tv e Radio Arancia) gli uomini di Chicco Blengini scenderanno in campo contro Cisterna Volley con l’intento di far valere il fattore Eurosuole Forum. I biancorossi, già orfani da alcune partite dell’indisponibile Ivan Zaytsev, stanno monitorando le condizioni di Alex Nikolov, fresco di rinnovo fino al 2028, ma bloccato da un fastidio alla schiena poco prima del fischio d’inizio a Trento, tanto da essere utilizzato con parsimonia per pochi scampoli di gara, per l’esattezza negli ultimi due set. Dopo aver tenuto testa ai campioni d’Italia per lunghissimi tratti sul mondoflex tricolore trentino, unico campo imbattuto nella stagione di SuperLega, la Lube vuole proseguire la marcia. Mattia Bottolo e Marlon Yant scalpitano e sono pronti a scendere insieme sotto rete in caso di forfait del compagno di reparto. Prosegue ad aggregarsi al gruppo lo schiacciatore livornese Gianluca Cremoni, classe 2007, protagonista di due grandi vittorie con la U17 in Serie B.

Durante i saluti iniziali di rito, il centrale Barthelemy Chinenyeze riceverà il riconoscimento di Lega come miglior giocatore della Regular Season nel mese di gennaio. A consegnare il premio sarà la presidente biancorossa Simona Sileoni.

«In ballo ci sono punti importanti perché nelle ultime tre gare cercheremo di conquistare il miglior posto possibile nella griglia Play Off – dice coach Blengini – Cisterna ha effettuato dei cambiamenti nel torneo e i frutti non si sono visti subito, ma sono arrivati. I pontini lo hanno dimostrato mietendo anche vittime illustri fino a giocarsi l’accesso ai Play Off. Sarà indispensabile fare molta attenzione come in ogni match della SuperLega. Veniamo da un risultato non positivo e dovremo essere capaci di centrare l’approccio. Nikolov? Sta lavorando per recuperare dal problema alla schiena, monitoriamo la situazione».

«Andiamo a giocare su un campo ostico e difficile, ancora contro un top team, perché dopo la Sir sfidiamo la Lube – commenta Alessandro Piccinelli, libero Cisterna – In questi casi non dobbiamo guardare la classifica, ma concentrarci solo sulla nostra metà campo. Dobbiamo presentarci all’Eurosuole Forum con grinta e determinazione. L’obiettivo è di poter continuare a lottare per il nuovo traguardo che abbiamo fissato: manca poco alla conclusione della Regular Season e dobbiamo sudarci questo nuovo step, rappresentato dalla zona Play Off».