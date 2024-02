Il centrale biancorosso Barthelemy Chinenyeze è stato nominato dalla Lega Pallavolo Serie A il Credem Banca Mvp del mese di gennaio grazie alle sue grandi performance nei match di regular season agli albori del nuovo anno solare. Poco prima del fischio d’inizio dell’incontro in programma domenica alle 18 contro Cisterna Volley all’Eurosuole Forum, partita valevole per il 9° turno di ritorno, l’atleta transalpino riceverà il riconoscimento di Lega per mano di Simona Sileoni, presidente biancorosso.

Il miglior centrale delle Olimpiadi di Tokyo si è guadagnato il premio grazie ai titoli di Mvp ottenuti al termine delle due vittorie al tie-break inanellate in quattro giorni da Civitanova: la prima all’Eurosuole Forum, il 21 gennaio, contro la sua ex squadra Allianz Milano (17 punti con il 72% di positività, 2 ace e 2 muri), la seconda pochi giorni dopo, il 24 gennaio, a Catania contro la Farmitalia (18 punti con l’88% di efficacia, 1 ace e 2 block). «Vista la grande qualità della Superlega, sono onorato di ricevere il premio di migliore tra i migliori per il mese di gennaio – commenta Chinenyeze – non me l’aspettavo. Per me è una grande soddisfazione perché in Italia è durissimo essere Mvp e lo è ancor di più per un centrale, fatta eccezione per un fuoriclasse come Simon. In passato mi capitava sporadicamente, ora festeggio questo riconoscimento grazie agli exploit ravvicinati con Milano e Catania. L’abilità in attacco ha fatto la differenza. Gli attestati di stima sono graditi, ma ciò che conta è essere utile alla Lube».