In occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza (11 febbraio) e della settimana Stem (4-11 febbraio), l’Università di Camerino ha organizzato ieri l’incontro “Quel genere di passione”, promosso nell’ambito delle attività del Protettorato alla persona, al benessere e alle opportunità dell’ateneo.

Protagoniste e relatrici le studentesse Gloria Di Nardo e Giorgia Tiburzi della classe 4M – Scienze applicate dell’Iis Leonardo da Vinci di Civitanova Marche, la dottoranda Giuliana Flavia Cangelosi, che sta seguendo il dottorato di Interesse nazionale dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli e di Unicam su design per il Made in Italy “Identità, Innovazione e Sostenibilità” e la giovane ricercatrice Federica Giusti, che ha conseguito il dottorato di ricerca in Unicam e ora lavora presso l’azienda farmaceutica Johnson & Johnson Innovative Medicine. Le ragazze hanno raccontato e testimoniato le loro diverse passioni ed esperienze nel mondo della scienza ad una foltissima platea di oltre 300 studentesse e studenti delle scuole superiori della regione, sia in presenza che in collegamento. L’incontro è stato aperto dai saluti del rettore Graziano Leoni e della presidente del comitato unico di garanzia Stefania Silvi ed è poi seguito l’intervento della delegata alla parità di genere Maria Paola Mantovani. Le conclusioni sono state a cura della delegata a Inclusione e partecipazione Sonia L’Innocente, che ha anche raccontato la sua esperienza di docente e ricercatrice.