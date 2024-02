Come tradizione, il Martedì Grasso è il Carnevale di Passo di Treia a chiudere le feste in maschera. L’evento quest’anno tornava per la prima volta dopo il covid nel pieno dei suoi festeggiamenti con la sfilata dei carri, i gruppi mascherati, la parata e un fiume di gente a riempire le vie: gli organizzatori hanno stimato le presenze in oltre 5mila persone.

«Una grande festa – ha detto il sindaco Franco Capponi – oltre a concludere il Carnevale della Provincia di Macerata questo speriamo concluda anche il ciclo negativo di questi anni e da ultimo la pandemia. Ora Treia guarda al futuro». Nelle edizioni che furono sono passati a presentare questo importante Carnevale Pippo Baudo, Pippo Franco, Maria Giovanna Elmi, Adriana Volpe, Gigi Sabani, Claudio Cechetto, la Vaudetyi, Antonelka Elia, Renato Zero, Milli Carlucci, Totò Cotugno, Cecilia Rodriguez, Carmen Russo, Loredana Lecciso, Jo Squillo e molti altri ancora, anche se quest’anno l’organizzazione ha optato per non puntare su grandi nomi ma valorizzare le radici locali della manifestazione. Ovviamente soddisfatti del ritorno alla grande degli storici festeggiamenti il presidente dell’associazione La Torre Daniele Bianchi e il vicepresidente Francesco Compagnoni.