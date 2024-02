Le proiezioni del film “Andrea Moda Formula”, tenutesi il 10 e l’11 febbraio al cine-teatro Rossini a Civitanova, hanno registrato un incredibile successo di pubblico, con la partecipazione di oltre 400 spettatori.

«La grande curiosità suscitata dal film – ha detto Gianluca Crocetti, presidente della commissione cultura e turismo – ha portato ad una notevole affluenza di spettatori, desiderosi di immergersi nella storia di quello che è stato definito il peggior team della storia della Formula Uno». Successo anche per la mostra allestita nella palazzina liberty che ha aggiunto un ulteriore elemento di interesse, offrendo ai visitatori la possibilità di esplorare una vasta collezione di memorabilia legate alla storia di Andrea Moda Formula. «L’entusiasmo dimostrato dal pubblico di Civitanova conferma l’interesse continuo per il mondo della Formula Uno e per la storia affascinante di Andrea Moda Formula – dicono Massimiliano Sbrolla, Giordano Viozzi e Cristiano Coini, autori del progetto -. Un sincero ringraziamento a Gianluca Crocetti per il suo prezioso contributo nell’organizzazione dell’evento, al sindaco Fabrizio Ciarapica per il costante supporto e all’azienda Teatri di Civitanova per aver reso possibile la realizzazione di queste proiezioni». Al festival di Berlino il documentario verrà proiettato il 20 febbraio grazie alla Marche film commission.