Soddisfazione doppia per il Comune di Camerino alla Bit di Milano. Oltre ai buoni riscontri nella presenza al salone meneghino, proprio nel weekend la città si è vista confermare, alla presenza del Ministro del Turismo Daniela Garnero Santanchè e di oltre 200 sindaci da tutta Italia, la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano per il triennio 2024-2026.

Un riconoscimento che Camerino ottiene consecutivamente dal 2009, un risultato importante su cui l’amministrazione comunale ha puntato fortemente proprio per dare segno di continuità e concretezza in un aspetto fondamentale per la vita della città come quello turistico. La consegna della Bandiera Arancione è stata effettuata nelle mani del sindaco Roberto Lucarelli e dell’assessore Silvia Piscini: Camerino è di nuovo tra i 28 Comuni marchigiani dell’entroterra che hanno ricevuto ieri il prestigioso riconoscimento che certifica la capacità di esprimere grandi eccellenze in termini ambientali, culturali, enogastronomici, di accoglienza e di innovazione sociale e che trovano nel turismo una concreta opportunità di rilancio, nonostante le difficoltà dovute alla situazione di marginalità.