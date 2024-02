La Lube comunica che in mattinata Ivan Zaytsev è stato sottoposto a esami strumentali in seguito al fastidio avvertito alla vigilia della sfida di campionato contro la Valsa Group Modena, problematica che ha impedito allo “Zar” di prendere parte alla gara. «La risonanza magnetica ha evidenziato una lesione muscolare di secondo grado all’adduttore lungo della coscia destra – dichiara Mariano Avio, responsabile sanitario del club biancorosso – è una zona delicata». Lo staff monitorerà la situazione gradualmente, ma la tipologia di infortunio terrà l’atleta lontano dal campo per alcune settimane.