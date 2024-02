di Mauro Giustozzi

La Lube respinge l’assalto di Milano al suo quarto posto mentre Modena si tiene i suoi grossi problemi che hanno portato all’arrivo di Alberto Giuliani in panchina.

Valso Group davvero irriconoscibile per i tanti errori commessi (35) che hanno facilitato il compito dei marchigiani che nei finali di set giocati palla su palla hanno fatto prevalere la loro esperienza e qualità superiore. Commettendo molti meno errori di quanti invece non ne abbia fatti il sestetto emiliano. Lube presa per mano prima da Nikolov (mvp) e Bottolo e nella parte finale della partita da uno dei tanti ex, Lagumdzija top scorer con 14 punti. Bene anche il centrale Chinenyeze che ha chiuso col 71% in attacco.

Per Alberto Giuliani un debutto tutto in salita ed il lavoro che l’attende è moltissimo: non è bastato il giovane Rinaldi (11 punti e 57% in attacco) e il veterano Juantorena ad arginare i tanti problemi di una Valso Group che il nuovo allenatore ha provato in tutti i modi di scuotere, cambiando giocatori ed assetto, non riuscendoci in questa sua prima in panchina. Dimostrando però di voler utilizzare tutti i giocatori che ha in organico, non guardando troppo ai nomi ma alle qualità di chi può dare una mano per risollevare Modena.

E’ una Modena carica di ex quella che approda all’Eurosuole Forum per la sesta giornata di ritorno: è la prima volta da avversario di Osmany Juantorena dopo le sette stagioni da leader biancorosso, insieme a lui altri ex che sono stati protagonisti di grandi successi in maglia Lube come il nuovo coach Valsa Group Alberto Giuliani, per quattro anni sulla panchina cuciniera ed all’esordio oggi su quella emiliana, il palleggiatore Bruno e il centrale Stankovic che hanno vinto scudetti e coppe nelle Marche.

Dopo il forzato stop per la Coppa Italia la Lube vuol riprendere a macinare punti per irrobustire la sua quarta posizione in classifica e magari accorciare su qualche squadra che la precede. Per l’occasione il tecnico Blengini, assente l’infortunato Zaytsev per un risentimento muscolare accusato nell’ultimo allenamento, si affida al sestetto con la diagonale De Cecco-Lagumdzija, Anzani e Chinenyeze centrali, Nikolov- Bottolo schiacciatori, Balaso libero. Modena risponde con Bruno-Sapozhkov, Sanguinetti-Brehem, Juantorena-Davyskiba e Federici libero.

Prima del via omaggio della presidente Simona Sileoni all’ex Juantorena e bello striscione in onore di Jannik Sinner. Valso Group che approccia la gara con tanta carica ed aggressività: bene il muro emiliano che scava il primo break (6-9) con Davyskiba a cui risponde subito Civitanova annullando il gap con Nikolov e Chineyeze, un contro break (9-2) che rovescia l’inerzia della partita e lancia la Lube sul 15-11. Costretto Alberto Giuliani a chiamare il time out. Dal quale però Modena non trova tanto giovamento, con Civitanova che continua a martellare al servizio e in attacco. Quando il set sembra compromesso Modena ha un’impennata che la riporta in scia (23-21) dei cucinieri: l’ace di Davyskiba illude prima ma poi l’errore del martello emiliano (12 di squadra nel set!) regala tre palle set alla Lube che chiude alla prima col muro di un Nikolov in gran serata.

Avvio del secondo set sul filo dell’equilibrio: Modena resta molto fallosa, di questo approfitta una Civitanova che non deve sforzarsi oltremodo per condurre avanti nel punteggio (12-10). Giuliani si gioca anche la carta dell’opposto Pinali per un irriconoscibile Sapozhkov e la mossa dà una scossa al sestetto emiliano: con due ace Pinali riporta avanti la sua squadra (15-16). Adesso è lotta palla su palla: la premiata ditta Bottolo-Nikolov si carica la Lube sulle spalle e rovescia di nuovo il punteggio. Finale di parziale equilibratissimo (23-23): deciso da Lagumdzija alla seconda palla set dell’extratime, dopo che Modena aveva avuto e fallito la sua palla set confezionata da Rinaldi. Valso Group chiamata a tirar fuori tutto per non chiudere in soli tre set la sua partita: Giuliani rilancia l’opposto Sapozhkov ma i gialli ospiti continuano a sbagliare l’inimmaginabile.

E così il coach settempedano prova a modificare la sua squadra schierando tre schiacciatori. Ma la Lube non fa sconti al suo ex tecnico: il break arriva da Nikolov e Bottolo (15-12) tra attacco e battuta con Modena che continua a sbagliare moltissimo. Nikolov accelera, la risposta arriva da un altro giovane, Rinaldi che tiene la Valso Group nella scia degli avversari: sono ancora gli errori al servizio modenesi a concedere due palle match a Civitanova. Che si chiude alla seconda sul servizio tirato in rete da Brehme, fotografia della partita di Modena.

Il tabellino:

CIVITANOVA – MODENA 3-0 (25-21, 27-25, 25-23)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Bottolo 6, Anzani 4, Lagumdzija 14, Nikolov 13, Chinenyeze 5, De Cecco; Balaso (L), Bisotto, Yant, Thelle, Diamantini. NE.: Motzo, Cremoni (L), Larizza. All. Blengini.

VALSA GROUP MODENA: Sanguinetti 9, Sapozhkov 4, Davyskiba 8, Brehme 5, Bruno 1, Juantorena 12; Federici (L), Rinaldi 11, Boninfante, Pinali G. 1, Stankovic. NE.: Pinali R., Gollini (L), Sighinolfi. All. Giuliani.

ARBITRI: Goitre e Canessa.

NOTE: spettatori 3287, incasso di 46397 euro. Durata set: 27’, 34’, 30’ totale 91’. Civitanova: battute sbagliate 12, vincenti 6, muri 6, errori 18. Modena: bs. 24, v. 8, m. 5, e. 35.

(foto di Maurizio Spalvieri)