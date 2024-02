Il Comune di Camerino è stato tra i protagonisti nella giornata di domenica alla Bit di Milano 2024, l’appuntamento più importante di promozione del settore turistico italiano, all’interno degli spazi espositivi dedicati alla Regione Marche, mostrando al grande pubblico di visitatori e operatori uno spaccato del proprio patrimonio artistico e culturale.

Grande soddisfazione per il sindaco Roberto Lucarelli, presente al Bit di Milano insieme all’assessore Silvia Piscini: dopo il saluto del primo cittadino, spazio ai video promozionali dedicati alla città che hanno attirato l’attenzione dei tanti visitatori e operatori giunti allo stand delle Regione Marche. Dopo un video introduttivo per promuovere Camerino a 365+1 giorni, spazio agli approfondimenti: il primo dedicato all’arte e alla musica, con l’intervento di Daniele Massimi, presidente dell’associazione Musicamdo, in particolare sul Camerino Festival e Premio Massimo Urbani. A seguire focus sulla storia e cultura, grazie a Donatella Pazzelli, presidente dell’associazione Corsa alla Spada e Palio, che ha promosso al grande pubblico la storica rievocazione e i premi Ugo Betti. Infine la parte dedicata allo sport e alla natura, a cura di Stefano Ronconi, presidente del moto club Camerino, focalizzata sul “Fim Enduro Vintage Trophy” che accenderà i riflettori mondiali sulla città a settembre 2024.

Presenti al momento dedicato alla città di Camerino, anche il senatore Guido Castelli, commissario alla ricostruzione sisma 2016, e l’assessore regionale Chiara Biondi. «Un successo davvero tangibile vista la partecipazione e l’entusiasmo riscontrati al Bit per Camerino, una giornata importante che ha coinvolto centinaia di persone in visita allo stand della Regione Marche, garantendo una promozione ad ampio raggio che rilancia ancora una volta l’immagine della città», si legge nella nota del Comune.

«Un grande momento per Camerino ieri alla Borsa Internazionale del Turismo, dove abbiamo potuto mostrare i tanti tesori della città – dichiara il sindaco Roberto Lucarelli – . Tesori che per quest’anno si mettono in mostra per 365 giorni più uno, per i tanti visitatori che certamente verranno a Camerino a vedere la bellezza della città.

Un ringraziamento grande va agli amici di viaggio che hanno voluto accompagnare me e all’assessore Piscini alla Bit di Milano, quindi un grazie al presidente di Musicamdo, Daniele Massimi, alla presidente della Corsa alla Spada e Palio, Donatella Pazzelli e al presidente del Motoclub, Stefano Ronconi. È stato un momento dedicato tutto alla città, dove la vetrina sicuramente di livello internazionale, vissuta insieme al commissario straordinario Guido Castelli e all’assessore regionale Chiara Biondi, ha fatto sì che Camerino rimarchi il ruolo importante di riferimento che ha nel territorio regionale e ieri anche nazionale ed internazionale. Quindi un momento fondamentale e un passaggio del grande lavoro che ci aspetta per il 2024 per far sì che la città sia ancora una volta meta di un importante flusso turistico».